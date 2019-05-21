執政是一棒接一棒 賴：每棒都全力以赴 國家會更好

2019-05-21

〔記者葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕前行政院長、民進黨總統初選參選人賴清德昨天表示，希望初選能依照黨中央規劃期程在五月底前完成，不要再延，他將會堅定地一步步堅持下去，希望國人繼續支持、鼓勵、加油，他將贏得最後勝利，守護台灣的民主自由。

賴清德昨天參加屏東縣政府舉行的公共托育家園揭牌儀式，在縣長潘孟安陪同下，視察他擔任行政院長時協助推動的托育政策執行情況，並親自抱起小嬰兒，欣賞幼兒園小朋友的表演。

對於行政院長蘇貞昌民調上升帶動總統蔡英文的民調上揚，賴清德認為，這顯示出充分授權及一棒接一棒的重要性，只要每一棒都全力以赴，對整個國家會更好。

針對初選期程問題，賴清德希望依據黨中央規劃在五月底前完成初選，因為每拖過一天，基層就焦慮一天，對總統大選不見得是好事，初選的辦法已經公告，延長兩次後就不要再延了。

賴清德樂觀看待自己的選情，強調都是好朋友的幫忙，包括潘孟安等人在重要場合都會邀請他參加，他將會堅持下去，為台灣守護民主自由。

賴清德並到新來義部落參訪，在族人邀約下，使用排灣族的連杯「拉奈克」（langalj）與部落耆老、民代共飲小米酒，族人也力拱現身會場的潘孟安與賴清德共飲「海誓山盟」酒，兩人再度同框，兄弟之情溢於言表。

與潘孟安共飲「海誓山盟」酒

地方耆老指出，排灣族連杯通常有三種用途，包括勇士出發打獵前使用連杯、象徵大家同心面對困難，婚禮中新郎新娘共飲、象徵永結同心，以及與敵人復合立約同心。

賴清德特別化身為醫師，為部落VuVu（排灣族語祖父、祖母）量體溫、血壓，關心長輩們的健康狀況，沒想到現場VuVu們血壓飆升，一個比一個還高，讓賴清德笑問「是看到帥哥嗎？」隨後賴也請照服員協助，持續追蹤VuVu們的血壓情形。

賴清德選在蔡英文就職三週年南下屏東，和縣長潘孟安同框，現場媒體追問每次賴到訪屏東，潘孟安都現身力挺，賴清德笑著簡短回應「他是好朋友啊！」

潘孟安表示，他不涉入民進黨初選，最後誰出線，誰就是民進黨的總統候選人，做為黨員，他都會全力以赴，不管誰來都會以禮相待。

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