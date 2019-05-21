蔡政府三週年》吳開火：執政成績不合格 蔡反嗆：扭轉過去的錯誤

2019-05-21

〔記者林良昇、蘇永耀／台北報導〕蔡總統執政昨滿三週年，國民黨主席吳敦義大動作率智庫、立法院黨團召開蔡政府施政三週年施政檢討，會中痛批蔡政府施政缺失，吳敦義強調，蔡政府施政三年交出不合格的成績單，蔡政府最後幾個月好好打拚，如果還是拚不好，就讓國民黨在明年一月十一日重返執政。

蔡英文總統對此反擊說，國民黨執政留下很多問題，包括以中國為主軸的經濟政策，讓台灣經濟歷經困頓期。她並說，對過去三年感到失望的朋友，只要多一點耐心就會看見，政府做的事比你想像的多很多。她也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，「你們不會得逞」。

總統強調，國民黨上一次執政時，留下很多問題，需要後面接手的人來處理。例如以中國市場跟中國經濟為主軸的經濟發展政策，確實讓台灣歷經了經濟成長的困頓期。經過這三年的努力，我們扭轉了過去的錯誤，如果延續國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？

吳敦義大動作率智庫國家政策研究基金會、立院黨團共同召開記者會，盤點民進黨政府的施政不力。國政基金會執行長高永光批評，民進黨施政充斥抗衡意圖，缺乏均衡思維，淪為空轉並引發紛亂對立，在內政法制、經濟環境、外交國防兩岸、社會及庶民感受等面向都有重大爭議。

國民黨團總召江啟臣則秀出黨團製作的「蔡政府『失』政三週年回顧」月曆，列舉過去三年間每個月國民黨認為民進黨的失敗政策，包含斷交、年金改革、轉型正義、前瞻建設、一例一休、一一二四投票亂象、卡管案等。

吳敦義則在總結時表示，國民黨用數據說明，民進黨在經濟成長率、免簽國、自由貿易協定（FTA）、觀光等數據，都交不出好的考卷，比國民黨執政時落後，也重申國民黨執政的四大支柱，包含繁榮均富的經濟、廉能有效率的政府、和諧公義的社會、和平發展的兩岸關係。

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