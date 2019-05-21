民調怎麼做 第三次協調蔡賴仍無共識

2019-05-21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天進行第三次總統初選協調，不過在經過近三個小時會議後，蔡、賴兩陣營僅對政見發表會形式達成共識，其他民調細節包括對比對象、手機納入民調之比例，都未達成共識。

卓明提現有公告制度 交中執會議決

民進黨秘書長羅文嘉說，明天中午十二時前若未達成共識，黨主席卓榮泰將在明天下午的中執會提出五月一日之報告案，也就是按照現有公告之制度，讓中執會議決。至於前行政院長賴清德與蔡英文總統是否會面，羅文嘉則苦笑說「夢中見吧。」

民進黨昨進行總統初選協商，會後羅文嘉與賴營代表林俊憲、蔡營代表林錫耀召開記者會。羅文嘉指出，雙方代表同意授權新聞部與有意願轉播之電視台商談後決定轉播電視台。第一場由公民團體提問，第二場由媒體提問，提問人數每場三人，雙方代表於二十二日晚上十時前確定中央黨部所提之提問人建議名單。

不過，在民調部分，羅文嘉指出，賴陣營主張與國民黨主要對手對比，蔡陣營主張與國民黨主要對手及台北市長柯文哲進行三方對比；手機納入民調比例部分，蔡陣營主張手機佔比為八十％，也願意接受中央黨部民調中心手機所佔比例為五十％之經驗，賴陣營傾向政大選研中心手機所佔比例為二十％之經驗。以上兩項，雙方均未達成共識。

羅文嘉說，若二十二日中午前沒有結論，賴陣營主張依五月一日中常會報告案時程進行，蔡總統代表主張依黨內機制決議進行。依黨中央規劃，會由卓榮泰提出五月一日的規劃案。

根據五月一日的黨中央規劃案，將於五月底前完成民進黨初選。不過該次常會中，總統府秘書長陳菊砲轟羅文嘉擅自對外發布總統初選時程，中執會未同意在五月底完成民調的報告案。

林錫耀強調，民進黨創黨以來，許多黨內爭議都是透過黨的決策做最後決定，中執委也是由全國黨代表一票一票選出來，這就是民主，蔡陣營一定會尊重中執會決議。

林俊憲則嗆，這是已經在進行中的比賽，若按原本的規定，就是要採用互比、全市話民調，與立委提名一致，賴陣營考慮到和諧與團結，採取一定程度讓步，「前提就是要決定初選期程」，現在仍遙遙無期。

台灣社等本土社團昨宣布成立「民進黨總統初選觀察團」，並拜會卓榮泰，希望能參與週三的中執會，不過卓榮泰婉拒。

蔡賴初選主張

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