朱立倫：仍希望吳朱會公開

2019-04-28

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜的「吳韓會」敲定週二登場，先前主張與吳會面應「公開」的前新北市長朱立倫昨天表示，「吳朱會」還沒聯繫、約時間，要用什麼方式面談讓黨中央考量，但仍希望能公開，別讓人覺得內容有任何「不可告人」之處。

「別讓人覺得不可告人」

朱立倫受訪時被問到預計何時與吳敦義見面，朱說，沒關係，尊重，最重要還是希望吳敦義跟韓國瑜見面能夠非常順利。

被問及還堅持「吳朱會」要公開嗎？朱立倫表示，當然希望內容能讓大家知道，形式就讓黨中央考量，但不要讓人覺得內容有什麼不可告人之處；內容方面，他的立場已經很清楚了，會堅持立場，盼全黨團結。

針對前立法院長王金平昨已和吳敦義在公開場合碰面，是否認為被搶先？朱立倫僅說，他一直認為黨內同志要比好，而且絕對不要伸手打自己人，畢竟是一家人，家人就是希望能演成家庭倫理大戲，不要「黨內互打不要錢」。

對於前立委蔡正元指稱，吳敦義曾幫高雄市長韓國瑜募四千萬競選經費，韓以辭職自清，吳卻說「企業有捐是事實」。對此，朱立倫表示，提起這件事的人必須舉證，且「韓市長說沒有就是沒有」，畢竟黨內同志不要互打，別讓民進黨看笑話，也別讓國民黨支持者傷心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/