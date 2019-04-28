王金平：我的民調越來越好

2019-04-28

〔記者翁聿煌／新北報導〕爭取國民黨總統提名的前立法院長王金平，昨成立新北市各區後援會，他表示，參選是希望消除藍綠對立，為百姓帶來兩岸和平與經濟發展；他說「關關難過關關過」，他民調不但沒輸人，而且有越來越好的趨勢，請大家支持他通過國民黨初選，在總統大選就會更順利。

相信郭董媽祖託夢說

王金平昨在土城區成立新北市各區後援會，授旗給各分區的會長，有八百多人參加，氣氛熱烈。

王金平表示，昨逢農曆三月廿三日是媽祖生日，郭台銘說因媽祖託夢而參選，「我相信這是真的，郭台銘拜媽祖很誠心誠意」；王也說，民國七十四年，他當立委已好幾年，一位親戚突然找他，指媽祖託夢指示他轉告王金平，明年（七十五年）不會被國民黨提名，但一定要繼續選。後來他果然沒被提名，但堅持選到底，結果對手反而不選了，他順利當選。

王金平表示，從立委到立法院副院長、院長，努力讓立法院議事和諧順利運作，在院長時期通過的法案有兩千多案，審過的預算超過卅幾兆元，都要感謝媽祖庇佑。

為了黨內初選的遊戲規則，王金平與國民黨主席吳敦義近期數度隔空交火，但兩人昨都到新北市土城區參加「慶佛誕公益親子健行」活動，在台上有說有笑，吳還搭著王的肩膀，交頭接耳。王金平後來被問到與吳敦義的關係，他笑說「本來就是好朋友嘛」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/