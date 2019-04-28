國民黨總統初選若採一次民調 六月下旬啟動

2019-04-28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義三十日起將陸續分別徵詢韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平等人對於初選規則看法，再據此擬定第十五任總統候選人特別提名辦法。黨內人士評估，依黨內多數意見，可望採用全民調，執行細節則由參選人協調，如果要採一次性民調決勝負，啟動時間會落在六月下旬，若採滾動式民調，則會依要做幾波民調，往前推幾週時間。

若採滾動式民調 將提前數週

黨內人士指出，特別提名辦法草案會授權黨中央成立中央提名協調小組，並由該小組訂定初選時程與相關協調事項，例如哪些參選人被納入初選，由小組評估決定，而非只要有人表態，就會被納入初選。同時，草案也會籠統規定政見會或辯論會形式由參選人協調決定。

對於是否可能會多於六人？這位人士說，就是吳敦義在二十四日中常會提到的六個名字，數目不可能再增加。

據了解，有關是否採七三比（民調、黨員投票各占七成與三成）或全民調，特別提名辦法草案會依照吳敦義徵詢韓國瑜等六人意見後確定原則。黨內人士認為，預期反對全民調的只有王金平，但「少數應該服從多數」，因此辦法可望採用全民調，且會維持過去互比、對比民調各佔十五％與八十五％的比例。至於民調是以一次性決定，還是要採滾動式民調，以及問卷設計、民調公司挑選等細節，未來由參選人共商。

黨內人士指出，有關民調執行時間，如果是一次民調決定，依照原本規劃初選黨員投票在六月二十二日舉行，改採全民調後，民調執行時間會落在六月下旬，如果是採滾動式民調，則必須提前啟動，時間點要看參選人商量後決定做幾波民調，如果每週做一波，就會依照幾波推算，把時間往前提早幾週。屆時民進黨應已產生人選，對比民調除了會納入民進黨提名人選，也可將台北市長柯文哲納入，這部分由參選人協調決定。

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