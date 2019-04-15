冷眼集》當最後一年來做

2019-04-15

記者鄒景雯／特稿

民進黨正進入總統黨內初選的競逐，有別於國民黨，它是執政黨，有中央行政職責在身，與人民的服務契約須執行到明年的五月十九日。在這個時刻，閣揆蘇貞昌的任務重大，應該號令全體執政團隊不必觀戰，從今天開始由心態上，把未來當作最後一年來做，該幹什麼、想幹什麼，全部一鼓作氣，專注執行，捨此機會，再回頭時，可能人事地物全然已非。

這樣提醒行政部門，非常積極，絕不是洩氣。相信所有的人都記得，二○一六年的五月，歷史上民進黨第一次完全執政的時代來臨，幾乎所有人的想像，不都是國民黨二十年內站不起來，甚至還有一個假設，只要把國民黨的黨產清光，國民黨將不是站不站得起來的問題，而是在人道上，應該等著協助其收屍才對。這般的場景，不就仿若昨日？沒想到短短三年不到，國民黨不但回魂，甚至已經準備班師回朝。

最頑強的敵人經常不假外求，對手之所以強大，也往往是自己奉送的彈藥，回顧台灣過去三次的政黨輪替，似乎印證了此一定律。因此，現在思索這個問題，一點也不嫌遲，還有相當時間可以自我調整。如何著手？從態度做起。所謂的態度，過去是意氣風發，故而好整以暇，所有待辦事項，慢慢來處理；如今則已時不我予，當然要夙夜匪懈，立即盤點，凡是迫切問題，一年之內，非清空不可。

為什麼？在民進黨啟動初選時程以來，面對總統與前院長的競賽，不時聽到政務官私下嘟嚷、兩方觀望，似乎不知為何而戰，顯然受到權力邏輯的綑綁不小；殊不知，民主時代，現代國家，位居九品之上，為社稷盡力，領的是人民俸祿，又不是誰的家臣，誰輸誰贏，關這些人什麼事？溢出這種氣氛，是行政院長的責任，大可拿出鐵腕，正告這些部會首長，明年五二○之前，戮力以赴，為民而戰。不是閒人，就少看閒事，別說閒話；若是閒人，多幹一天，都嫌浪費，快走不送。若此，蘇揆會再度贏得掌聲。

做為最大的穩定力量，蘇內閣今後一年要做的事可多了。一類是掃除過去三年累積的民怨，副閣揆陳其邁「九合一」在高雄是怎麼輸的？他可以倒背如流出一長串的施政，違反民之所欲，這些全是最慘烈的接地氣經驗，老練的蘇貞昌自己也一定知之甚詳，無須贅述。還有一類是未來性的工作，也就是不管民進黨二○二○能不能延續執政，台灣必須要劍及履及、不受政治干擾的課題，包括推動立法的工程，例如設置兩岸政治議題談判的監督機制屬之；以及政府本身不斷的應興應革與簡政便民，全面提高國家競爭力，例如「真正」落實在台投資的單一窗口績效，是眾中之一。

唯有體認時間不多，努力的快做事，才有重塑「期待」的可能，否則，民進黨怎會有下一步？初選誰贏誰輸，又何關宏旨？何況，以當今政治風向變遷的速率看來，大家恐怕要有一種心理準備，總統一任四年說不定會成為一種新常態，想要連任八年，要很拚才行。在這種望治心切的民意高壓下，還能不當最後一年來做嗎！

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