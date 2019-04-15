曾挺蔡 賴：發生在去年1124前

2019-04-15

〔記者張菁雅／台中報導〕蔡英文總統昨天再以「誠信說」回應前行政院長賴清德；賴清德昨天重申，在台南市長、行政院長任內，公開表達對同黨現任總統的支持，這個本來就是應該的，但這一些都發生在去年十一月二十四日九合一選舉之前。

前行政院長賴清德十四日到台中市舉行簽書會。針對總統蔡英文請賴清德呼籲支持者有所節制，並提醒他「誠信是最基本的條件」。賴清德重申，他在這場初選力行君子之爭，多次公開請支持者不必作黨內攻擊。他也再次表示，在台南市長或行政院長任內，表達對同黨總統的支持，本來就是應該的事，這些都發生在去年十一月二十四日之前；在去年大選後，他看到習近平的統一策略已經啟動，又看到國民黨競相提出和平協議，他擔心台灣成為第二個香港、第二個西藏，所以才決定參選。

「『德』不孤必有鄰」

對於前國防部長蔡明憲退出民進黨，賴清德呼籲黨員「不要退黨了」，並表示，這個黨是屬於大家的，是辛辛苦苦才建立起來的，應該在黨的團結下，讓力量更加茁壯。

在簽書會上，支持者對賴清德高喊「總統好」，還有人說「你並不孤單」。賴表示，他從小的座右銘就是「『德』不孤必有鄰」。

若當選 將強化國安

中國統一和平促進會前日原本在台中市舉辦「支持統一」大遊行，活動前突然喊卡。賴清德表示，目前的國安法或集會遊行法不足以防止中國滲透，他若當選總統，將強化國安團隊的功能，成立國土安全的專責單位，並修法或另立新法，以補國安法與集會遊行法的不足，三合一方式讓國人更有危機意識。

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