提醒賴 蔡：誠信是基本條件

2019-04-15

〔記者簡惠茹、楊淳卉／綜合報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德日前受訪表示，盼望蔡英文總統呼籲支持蔡的網軍停止對他攻擊，蔡昨天表示，「攻擊我的人多於批評賴的人，也希望賴呼籲他們有所節制」；蔡英文也提醒賴清德，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。

蔡英文昨到國家太空中心參加福衛七號啟航儀式。對於賴清德多次喊話，無論是他或蔡英文贏得初選，希望最後都要全力支持贏得初選的人。蔡英文回應，她是民進黨黨員，知道黨員的責任和義務，她也是總統，「總統有些事情必須做，有些事情不能做。」

蔡直言，如果賴前院長希望得到支持，必須先證明可以被支持而且可以被信賴，「在這裡我必須提醒他，做為政治人物，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。」

蔡：不用給網友貼標籤

對於賴清德希望蔡總統呼籲支持蔡的網軍停止對他攻擊，蔡表示，賴院長如果上網看一下，「攻擊我的人多於批評他的人，仔細看一下，賴院長對他們應該有一定程度熟悉度，或許賴院長可以呼籲一下他們有所節制。」蔡總統也說，網路上有很多網友是支持者，不是拿錢辦事的網軍，不用給他們貼標籤。

幕僚質疑 誠信竟有期限

對於賴清德指支持蔡英文發生在去年十一月二十四日之前，蔡陣營幕僚質疑，賴這番話讓人驚覺「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」，「難道去年一一二四到今年一月離任院長，這段期間，行政院長並不支持總統？」「難道當時他以行政院長的身分，每個禮拜與蔡總統會面討論國政，心裡想的卻是要取而代之、自己選總統嗎？」

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