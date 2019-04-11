賴：強化台灣在民主陣線地位

2019-04-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國簽署「台灣關係法」屆滿四十週年，前行政院長賴清德昨受訪時談及，他來當總統，若有機會去美國訪問，會強化台灣在民主陣線的地位，並爭取美國、印太對台灣的支持。

對於台美關係等議題，賴清德昨分別在網路節目受訪及透過臉書貼文表達立場。賴清德指出，如果他有機會帶領台灣，絕對會竭盡所能，珍惜並捍衛台美堅定不移的情誼。這次他決定參與民進黨總統初選，是希望對於美中台三角關係發展，注入更為和平、穩定與民主的動能。

賴清德說，台灣是美國川普政府推動「印太戰略」不可或缺的戰略資產，也是維繫亞太和平穩定重要成員，更是中國能否走向民主化關鍵因素。

批韓 將安全有錢寄望中國

賴認為，唯有提升台美合作，以及與其他志同道合國家的夥伴關係，台灣才能走出中國的統戰分化與國際孤立。他希望未來台美關係能在「台灣關係法」基礎上繼續壯大，他堅信未來台美關係，能夠在守護民主、捍衛和平及確保繁榮等層面，歷久彌新。

針對國台辦認為「統一是消滅中華民國，台獨才是保衛中華民國」的說法「顛倒是非」，賴清德強調，統一後中華人民共和國會不存在嗎？除非中共承諾消失，才能證明中華民國會繼續存在。

賴也批，全世界僅中國威脅併吞台灣，高雄市長韓國瑜所提「台灣安全、人民有錢」口號，將安全、有錢都寄望於中國，這是矛盾的說法。

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