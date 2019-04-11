不認同初選時程延後 賴：不畏橫逆參選到底

2019-04-11

〔記者蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕民進黨中執會昨決定將總統初選提名民調作業延至五月廿二日後進行，前行政院長賴清德隨後在臉書回應表示，此項決議事前未徵詢他的意見，他身為黨員，對此改變雖不認同，但決定參與初選，爭取國人支持，接棒承擔台灣責任時，他便知道未來會遭遇許多困難，「不論黨內或黨外，我都會勇敢面對」，將不改初衷，參選到底。

賴清德子弟兵、立委林俊憲被問到中執會決議是否對賴清德不公平時回應說，「不會啦，今天有達成共識，中執會也算圓滿解決。」

賴清德則以「不畏橫逆、不改初衷、參選到底」為題於臉書指出，中執會延後初選時程，他深感遺憾，這已是中執會第二次修正、第三次公告，此舉是對民進黨的嚴重傷害，更否定創黨以來所堅持的民主價值。

二度修正 否定創黨價值

賴清德表示，初選向來是民進黨引以為傲的民主機制，也是與其他政黨一言堂式的封閉思考最大不同之處，無奈此刻卻被視為洪水猛獸，或被比喻為火車對撞，其實，可以藉由初選，激烈爭辯路線，競相提出不同的理念，「初選過後，我們仍會包容彼此，找到共識，團結一致，一起走向未來，共同承擔對台灣的責任。」

賴也強調，當初決定參與初選，便知道未來會遭遇許多困難，不論黨內或黨外，他都會勇敢面對。對國家、土地、人民的使命沒有改變，堅定走完民主程序的決心也沒有改變。

賴清德昨天稍早在網路節目受訪時表示，團結勝利方程式應該要經過初選，藉由初選平台表達治國理念，誰能得到國人最大支持，在初選勝出就代表民進黨，輸的就支持贏的人，只有經過民主程序，這樣的團結才是真正團結。

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