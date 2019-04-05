醫療保健 國人年花近5萬

2019-04-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部最新完成二○一七年「國民醫療保健支出（NHE）」統計，國人為醫療、保健等所有相關支出已衝破一．一兆、增達一兆一二七四億元，平均每人一年約花費四萬七八六○元在醫療保健上。值得注意的是，其中全民健保佔比越來越重，較十年前增加三．七％，未來我國健保負擔越來越重，健保漲費壓力也相對升高。

政府每年統計國民醫療保健支出，做為衛生政策依據以及保險業商業參考。包括健保、自費就醫、購買醫材、藥品或保健品等，都列入醫療保健支出統計。

支出首破1.12兆 健保佔53.7％

據最新統計，二○一七年國人醫療保健支出共約一兆一二七四億元，其中除健保總額成長，因民眾健康意識提升，家庭自付醫療保健支出也不斷成長，包括醫療設備用具及器材、常備藥品、保健食品等支出，都較前一年增加近百億元。

與各國相比，我國個人的醫療保健支出一年四萬七八六○元（約一四九○美元），較國際低很多，例如日本支出為四一三二美元、南韓為二二五二美元、英國三八四三美元，更遠低於美國的一萬二○九美元。

但健保在國民醫療保健支出總額的佔比不斷升高，二○一七年達五十三．七％，較五年前五十二．四％、十年前五十％，有明顯增加趨勢。

醫界警告，台灣人口老化嚴重，健保總額每年都在增加，今年高達約七一四○億，較去年增四％，如果沒有抑制醫療浪費和濫用健保，未來健保漲保費勢在必行。

台灣醫改會副執行長朱顯光說，健保佔國人醫療支出越來越大，也涉及政府公共衛生支出逐漸弱化、削減因素，例如健保新增負擔Ｃ型肝炎新藥、愛滋病藥物等，原應屬公衛預算，卻給健保買單，顯示政府只重視醫療、卻忽略公共衛生和健康。多年來各界呼籲保費改家戶總所得計算等改革方向，都沒進展。

前衛生署長楊志良說，人口老化、新醫療科技越多，健保支出增加很正常，但預防應重於治療，一代、二代健保都沒納入預防保健，台灣只有全民「醫療」保險，沒有「健康」保險，健保財源和結構一定得調整。

國人醫療保健支出歷年比較

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