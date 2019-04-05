英系運作終止初選 挺賴派：對蔡更傷

2019-04-05

〔記者楊淳卉、林宜樟、洪瑞琴／綜合報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德爭取民進黨二○二○總統初選提名，民進黨英系成員研議下週三中執會提案終止總統初選，為黨內總統提名投下巨大變數。對於是否透過黨內機制運作，英系內部仍呈兩派意見，力主的成員認為應該有「最壞打算」選項，但也有英系人士疑慮，恐將引起基層更大反彈和質疑，反傷害總統蔡英文。

部分英系也擔心基層反彈

民進黨傳出英系醞釀召開臨時全代會，祭出「霸王條款」終止初選、直接徵召「蔡賴配」，蔡英文昨赴嘉義縣勘查稻熱病災情，被媒體問到此事，蔡以「哈哈」兩聲回應。

賴清德昨日前往台南市安平區參加漁光島藝術節，對於黨內協調小組安排何時「蔡賴會」一事，賴說，尊重依照黨主席卓榮泰的安排。外傳立法院長蘇嘉全將離職，成為蔡英文總統競選連任副手，賴說，他沒有看到這則新聞報導，也未聽說，無法評論。

民進黨總統初選蔡賴之爭，面對賴清德堅持走完初選，英系人馬運作在下週三中執會提案決議初選辯論、民調前終止初選。由於部分派系還在觀望，挺英派積極奔走各派系，甚至出動人馬遊說正在遊日的正國會大老游錫堃。

但也有英系人士認為，既然黨內初選制度已開啟，當中包含協調和民調，黨中央應該還是要按照黨內民主。即使中執會的決議也是民主程序，但若中執會通過停止初選，可能引起基層更大反彈和質疑，不可不考慮政治後果。

挺賴方面則持反對立場。台南市議員林宜瑾昨受訪表示，英賴某種程度勢均力敵，如果用這麼粗魯方式讓蔡出線，反彈力道一定很大，對蔡傷害更大，之後的大選又如何團結大家？「如果要想這些，當初為何不用優先現任條款就好？」

林宜瑾表示，民進黨的初選機制行之有年，雖然首次面對現任總統被挑戰，但應該要照黨的遊戲規則走，以其他機制讓小英可以過關的方式萬萬不可。小英也應該對自己有自信一點，黨公職有這麼多人幫她宣傳、支持她，她怎麼會害怕？

各項協調方案「蔡賴無交集」

民進黨總統初選目前進入協調期，若協調破局即進入辯論與民調。黨內五人小組已分別與蔡英文與賴清德會面，但據悉，對於各項方案，兩人都沒有交集。

黨內人士分析，依照往例，民進黨都會訂定提名特別條例，送全代會通過，但民進黨主席卓榮泰今年一月底上任後，未召開全代會訂定二○二○年特別條例處理總統與立委提名事宜。黨中央原想像只會有蔡英文一人登記，僅由中執會決議初選時程，開放初選，這是賴清德意外殺出後，英系進退失據及後續紛擾的起因之一。

面對可能的政治風暴，卓榮泰昨於臉書發文，貼了一張日本關西機場的照片，以關西機場專業、效率、人性的服務為例，表示「用心把事情做好，一步一步來很難嗎？」似乎意有所指。

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