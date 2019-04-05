與韓國瑜誰像武俠人物 賴清德：重俠義才是令狐沖

2019-04-05

〔記者顏宏駿、洪瑞琴／綜合報導〕前行政院長賴清德昨天到彰化縣埔心鄉關心葡萄產業，並為自己的新書「用行動帶來希望」舉辦簽書會。面對外界用令狐沖來比較他跟高雄市長韓國瑜，賴強調，令狐沖有俠義精神，若韓面對中共國台辦主任劉結一時，能提及「台灣不接受一國兩制」，這才是令狐沖。

批韓面對劉結一 不提拒絕一國兩制

賴清德說，中國國家主席習近平一再提到「九二共識就是一個中國，台灣沒有第二條路，就是一國兩制」，韓國瑜之前見劉結一就應表達台灣人民的心聲，並強調絕不接受一國兩制，別等到回台灣才講，面對中國高官時卻不敢吭聲。

賴清德表示，令狐沖之所以為令狐沖，不只是酒量好，更重要的是有俠義精神，這才是大家喜歡他的原因，否則金庸筆下的武俠人物不知凡幾，哪個不愛喝酒交朋友？

賴清德昨應埔心鄉長張乘瑜之邀到「路葡萄酒莊」與民眾座談，提到吸引青年返鄉務農須靠創新技術和多元銷售，他在行政院長和台南市長任內不斷提升台灣農業競爭力，盼將來能擴大服務台灣社會。

對於民進黨總統初選的英德之爭，代賴清德領表投入總統初選的成功大學醫院前院長陳志鴻昨天直言，以賴的個性絕對不會被勸退。他也表示，最近有很多挺英派的政治人物動作頻頻，所以他要告訴蔡總統：「那些明知不可為而要妳繼續爭取連任的人，大多數是為了自己。」

陳志鴻表示，去台北領表前，賴清德約他見面，當時就知道賴已經決定了，所以只告訴賴，「所有勸你出來選總統的人，大多數是為了他自己；所有勸你不要挑戰小英的人，大多數也是為了他自己。」你是成熟的聰明人，自己想清楚之後就全力以赴，不是為民進黨，而是為了台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/