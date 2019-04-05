「講承擔 比任何人都懂」蔡英文：12年來沒辜負過黨

2019-04-05

〔記者蘇永耀、林宜樟／綜合報導〕民進黨總統初選由前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統，蔡英文昨晚透過官方LINE表示，十二年來，她沒有辜負過民進黨，她會繼續拚，大家為台灣作伙繼續拚。

蔡英文說，她從來沒有忘記二○○八年，當沒有人願意承擔的時候，她接任民進黨主席；從不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席，帶領著對她而言像是家人一樣的同志們，從廢墟中站起來，重返執政。她並說，從摔落谷底到堅持改革，要講承擔，她相信，自己比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸。

南下嘉義 勘查稻熱病災情

另外，蔡英文昨由農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同勘查水上鄉稻熱病災情，蔡首先感謝水上空軍基地官兵守護台灣主權；第二為協助農民處理稻熱病，宣布公糧的餘糧收購部分無上限，以保障農民收益；第三要讓故宮南院繼續推動展覽、典藏和修復古物，成為嘉義重要的旅遊觀光據點。

陳吉仲也當場宣布，因受稻熱病影響，今年一期稻作公糧收購部分，餘糧收購不受每公頃三千兩百公斤的限制，農民每繳一百台斤至少有一千三百元價格，以支撐米糧價格；至於受災嚴重區，農民可在四月十五日前到鄉鎮市公所申報轉作。

蔡英文認為，四月十五日期限恐太緊迫；陳吉仲回應說，會依區域不同再調整期限，放寬時間。

蔡英文昨也赴民雄鄉、中埔鄉與鳳梨農、絲瓜農座談。打貓果菜生產合作社理事、鳳梨農陳映延建議，政府正研訂「農產品初級加工場管理辦法」，因農產加工方式不足，盼增加品項，如冷凍、榨汁等，讓生產過剩時可有緩衝；陳吉仲表示，正修正母法「農產品生產及驗證管理法」，適度開放項目。

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