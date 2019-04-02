吳敦義拜廟 順手摸了皇帝椅

2019-04-02

〔記者張聰秋、林良昇／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨到彰化縣廟宇參拜，表示會在四月十日之前與韓國瑜見面，討論總統選舉之事；在參拜之後，吳敦義看到廟方收藏的「皇帝椅」（現又稱總統椅），他不肯就座，卻順手摸了一下。

對於吳敦義「摸椅卻不肯坐椅」一事，朱立倫昨得知後笑著說，那椅子可能坐過的人很多了，民主時代誰都可以做總統，大家人人都有希望，只要不要坐皇帝椅就好，民主時代沒有皇帝，只有總統。

吳敦義昨先到鹿港鎮護安宮，再到護聖宮「玻璃廟」參拜祈福。在護安宮時有人對吳敦義喊「選總統」，吳敦義沒有回答，在參觀後花園造景時，一群人走到一張據傳是清朝嘉慶君來台坐過的石頭椅，該椅過去被稱為皇帝椅（現又稱為總統椅），廟方人員詢問吳要不要摸一下或坐一下接接地氣？吳順手摸了一下，婉拒說他不能坐而沒就座。

將先會韓 後會朱、王

媒體問有無可能與王金平、朱立倫會面？吳敦義說，在吳韓會後，他會與副主席曾永權、郝龍斌，三人一起與王、朱會商總統提名人選。

媒體先後問了吳敦義兩次鴻海集團董事長郭台銘選總統傳聞，吳第一次以「謝謝」兩字回應，第二次吳說，「我沒有聽說什麼，所以不能有什麼看法。」

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