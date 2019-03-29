因應中國不斷擴武 薛瑞福：美須與台灣加強軍事合作

2019-03-29

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福廿七日出席眾議院軍事委員會「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會時表示，當美國正投入執行與印度成為「防衛夥伴關係」時，美國已採取步驟，強化與新加坡、台灣及紐西蘭的「夥伴關係」；美軍印太司令部司令戴維森則說，中國解放軍迅速提升對第一島鏈的影響力，對包含台灣在內的美國盟邦是首要威脅。

薛瑞福在聽證會上說，為因應中國在印太地區不斷擴張的軍事化行動，美國必須在國防安全上加強與台灣、新加坡、紐西蘭的合作，建立自由開放的印太戰略。

薛瑞福並在書面證詞中表示，中國試圖改變印太地區的國際秩序，並對美國產生威脅；中國的「一帶一路」計畫不僅給美國帶來軍事策略上的威脅，更侵略其他國家的主權，中國的行為與美國建立自由開放印度太平洋環境的願景不合。

印太司令：一國兩制無法體現兩岸意願

戴維森則重申美方「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」立場，也持續支持以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平解決兩岸議題。

戴維森並罕見地針對中國國家主席習近平提出的「一國兩制台灣方案」發表看法。他說，美方歡迎台海雙方採取降低緊張、改善兩岸關係的措施，而習近平提出「一國兩制」統一方案，無法展現兩岸雙方的意願。

他多次提到「台灣關係法」時表示，根據美國的台灣關係法與「三個公報」及構成的「一中政策」，美國與台北維持「實質且強大的非官方關係」，希望台海兩岸在基於尊嚴與尊重下，持續有建設性對話，期盼未來能繼續有高層級的溝通與互動。

針對美台軍事合作，戴維森說，印太司令部將聚焦於改善與台灣軍方的「聯合互操作性（joint interoperability）」，同時改善台灣軍方的訓練與準備，並支持台灣的軍事及專業發展。戴維森也提到，依據台灣關係法，印太司令部將與台灣軍方合作，讓台灣能維持可靠、具彈性且有成本效益的充足自衛能力。

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