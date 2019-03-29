重要突破 蔡總統在夏威夷晤美將領

2019-03-29

國民兵司令羅根少將致贈畫作 隱喻捍衛家園

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」最後一站夏威夷的過境行程，於當地時間廿七日在國民兵司令暨夏威夷州民防廳廳長羅根（Arthur J. Logan）少將陪同下，首度參訪夏威夷州急難管理署。這是蔡總統首度在美國過境時與美軍將領會面，據了解，羅根少將也將在今年再度造訪台灣進行交流及合作。

無畏中國抗議 身著軍裝公開受訪

國民兵司令平時負責夏威夷州政府急難或災防事務，戰時則接受來自軍方包括印太司令部的軍事指揮，總統參訪的地點早年為防空洞設計，現猶如一軍事設施，入口狹窄且位於半山區，具隱密性。身著軍裝的羅根少將與蔡總統走出門口，並大方接受拍照及互贈紀念品，羅根致贈蔡總統一幅畫作，主題為夏威夷原住民捍衛家園。

蔡總統也替羅根對媒體說明，指這是夏威夷的傳統，圖上有很多女生站出來與父母、先生一起保衛家園。記者詢問總統畫中一位女生看起來很英勇，是否「像您一樣，保衛台灣」，總統則冷回：「她沒戴眼鏡。」

羅根少將曾參與阿富汗戰事，目前負責指揮訓練的夏威夷國民兵約五千五百名。立法院外委會之前訪問夏威夷曾會晤羅根少將，當時中國強烈抗議，這次羅根除親自接待蔡總統外，也不避諱接受媒體訪問，包括美國在台協會理事主席莫健均在旁，顯示美方深化台美安全合作的清晰態度。

總統前往參訪的夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），隸屬夏威夷州政府民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成。主要工作為負責夏威夷州災害應變。

今年將再度訪台 進行交流合作

過去三年民防廳下相關單位也與我方軍警消等進行災防講習、演練、相互派訓等交流。羅根少將受訪時也透露數度前往台灣進行相關交流，並提到未來雙方還能展開更密切的合作。他說，台灣與夏威夷都是海島地區，因此可以互相學習。

這是蔡總統在前年過境美國訪問亞利桑納戰艦紀念館、去年過境美國太空總署（NASA）等美國官方機構後，進一步就災防等國土安全領域事務前往美國政府機構訪問。

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