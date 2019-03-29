總統與眾院議長裴洛西通電 是否觸及邀訪華府受關注

2019-03-29

〔特派記者蘇永耀、記者朱沛雄／綜合報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」最後一站過境美國夏威夷，過境期間與美國多位政要通電。據指出，除美國白宮及國務院高層官員外，總統也與友台的美國眾議院議長裴洛西電話聯繫，交換對台海議題的意見。

返抵國門 蔡：拚外交不分顏色

由於美國多位國會議員曾致函裴洛西呼籲由其具名邀請蔡總統訪問華府，並赴美國國會演說，兩人談話時是否觸及相關意見，引起外界關注。

蔡總統廿七日過境夏威夷期間繼續相關行程，上午出席夏威夷「東西中心（EWC）」紀念台灣關係法立法四十週年影像特展開幕式，並在美國在台協會主席莫健等人陪同下觀展。

蔡總統昨晚八點二十分搭乘專機返抵桃園機場，結束為期八天七夜的「海洋民主之旅」。

總統下機後發表談話時指出，在夏威夷威基基海灘遇到一群來自台灣參加當地機器人大賽的高中生，他們拿著國旗，在海灘上大聲喊「總統好」，引起在一旁度假、游泳的觀光客的注意，這背後代表的意義是「拚外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴地被世界看見。」

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