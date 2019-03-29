視訊華府智庫 蔡總統籲勿掉落中國陷阱

2019-03-29

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕總統蔡英文「海洋民主之旅」在過境夏威夷期間與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談。總統表示，中國企圖改變現狀，破壞台灣民主體制，使台灣人民無法信任中國。她還說，現在的香港也提醒所有台灣政治人物，小心避免陷入中國陷阱，不論是經濟誘因或其他承諾，因為最終目的地都將是「一國兩制」。

批北京破壞台灣民主體制

對美國推動印太戰略，蔡總統指出，台灣對印太地區作法著重民主、區域繁榮與集體安全等三方面。近來的趨勢清楚顯示，理念相近國家應更積極在各地維護民主價值。

總統並引用美國前總統雷根在冷戰末期向英國國會演講時所言：「今日的樂觀得來不易，非因民主不再活躍，而因民主的敵人用以鎮壓民主之工具已更加精良，但我們有充分理由保持樂觀，因為日復一日，民主將證明其絕非脆弱的花朵。」

蔡總統出訪南太友邦，回程過境美國夏威夷，在當地時間廿七日與傳統基金會視訊對談。這項會議由傳統基金會創辦人佛訥主持，美國參議院外委會亞太小組主席賈德納及眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀，今年滿百歲的前眾議員、當年「台灣關係法」草案催生者之一的伍爾夫、與前副總統錢尼的副國安顧問葉望輝等出席論壇。

面對中國威脅，蔡總統指出，台灣站在這些挑戰的最前線，承諾將更努力捍衛這份得來不易的自由，並確保持續做為印太區域的民主燈塔，繼續成為照亮此區域最黑暗角落的一道曙光。

被問到防衛需求，總統表示，我方已向美申購M1坦克及F-16V戰機，大幅強化我國陸、空防衛能力，提升軍隊士氣，並向世界展現美國防衛台灣的承諾。

游賀籲承認台灣是主權國家

賈德納參議員表示，很少有國家像台灣，贏得美國跨黨派議員堅定支持，這樣的支持不僅持續，還更堅定，這也是向全球傳遞美國堅定挺台的強烈訊息。

特別從眾院外委會聽證會趕來出席的游賀表示，台灣有自己的經濟體系、政府部門、國歌與軍隊，在廿一世紀的現在，是承認台灣是主權國家的時候。

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