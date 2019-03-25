徵召領表？ 韓：回台再考慮

2019-03-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨中央有意以「徵召領表」方式，替韓國瑜投入總統初選解套，韓國瑜昨天強調「沒鬆口」、「回去之後再來考慮」，但只要這題目一熱，他就要被逼著「洗衣服」，這兩天一直在洗衣服。

外界不斷勸進韓國瑜出馬角逐二○二○年總統，他太太李佳芬過去受訪時曾幽默以對：「如果他真的有這個想法，我會叫他去洗衣服冷靜一下。」

韓國瑜昨天在澳門受訪，媒體詢問他說：「夫人說你如果認真考慮選總統，會叫你去洗衣服？」韓回說：「現在不是我認真考慮這個問題，只要這題目一熱，我就要被逼著洗衣服，這兩天我一直在洗衣服！」媒體又問說：「未來當總統還會一直洗衣服嗎？」韓聽了哈哈大笑說：「現在不談這問題。」

對於國民黨想徵召他初選，韓國瑜是否鬆口？他答稱：「沒有，跟誰鬆口？我沒有鬆口，離開高雄到現在，我從來沒有鬆過口，一切等回去後再討論。」

媒體也問韓，徵召領表也要本人的身分證、印章，須先取得韓國瑜同意，韓表示，現在所有團員一起來衝訂單、拚經濟，非常的辛苦，「回去之後再來考慮。」

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