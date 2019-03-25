2019-03-25

記者鄒景雯／特稿

原本國民黨要如何提名總統參選人，是該黨的家務事，但是對於這個剛拿下十五縣市版圖、擁有最新民意支持的政黨，國人必須以準執政黨的地位看待，從而課以相對比例的要求，也就是具有負責篩選、連帶保證義務的國民黨，未來會如何透過提名人選說明他們將怎麼帶領並治理這個國家？

因此，大家有必要踴躍置喙國民黨的家務事。為何先不講當前的執政黨？民進黨儘管也出現了黨內競爭，但基本上蔡英文與賴清德都是有政治履歷的人，雙方可以正常參賽；而國民黨可不同，如今似乎愈來愈假戲真做，準備強行徵召韓國瑜來登記參選，以「乘勝追擊」？這位自稱的賣菜郎，上任三個月，連高雄市政都還沒摸全，國民黨中央何以認為他一夕之間比每個都準備多年的朱立倫、王金平，甚至吳敦義自己更行，馬上就可以拋下對高雄市政的承諾、轉台去爭取擔任政務更加複雜萬端的國家元首？

若只因為眼前的民調，那是錯估了情勢是動態的演進，馬上就會有一連串關卡應運而生。首先是，韓國瑜還沒上場去挑戰民進黨任何一位參選人，他就要先被推出來幹掉朱立倫與王金平，成為朱、王的政治前途終結者，朱、王陣營好一大幫子豈會束手就擒？被逼到牆角，眾人勢必只有跳牆。

其次是，一個最起碼的反擊是以避免腹背受敵為由，要求韓國瑜不得帶職參選，於是一旦他在六月二十二日被國民黨提名，若基於參選被迫辭去高雄市長，中央政府將先派代理市長，同時在事發後三個月內準備辦理市長的補選，則民進黨肯定會派出陳其邁南下赴任，並趁勢捲土重來，國民黨有把握守住沒有韓國瑜的高雄嗎？朱陣營昨日已經直指「不會任由黨中央擺佈」的態度，想必會提出比前者更強勁的求生策略，黨中央接得住招嗎？

再者是，對韓國瑜當選「有恩」的王金平，其陣營昨也已公開表態：「要就趕快徵召，這樣別人才能去因應。」其實言下之意很清楚，就是提名機制若有不公，讓他師出有名，不妨直接到中選會登記，參選到底；同時，撤掉當初協助韓國瑜的所有地方派系力量出走，「空洞化」韓流。王陣營不諱言直指，以三月十六日的新北與台南立委補選結果可以驗證，韓流逐漸顯露侷限性；倘若韓國瑜決定「過河拆橋」，中南部的選票崩離肯定更大。

尤其讓人不解的是，「服務國家三十年」、「準備了一輩子」的吳敦義，曾經鬆口：「我不是考慮的問題，是要下決斷的問題。」曾幾何時，怎麼從坐轎的，搖身一變要去抬轎？其實，當過兩年半行政院長、四年副總統的歷練；因為堅持「一中各表」，無法順利訪中的立場，比起黨內群雄，吳敦義當是有理、有力、有節，何以遲遲不下決斷？即使要改當操盤，也應秉於政治專業舉才，怎可隨短暫的民粹起伏，以劣幣逐良幣？何況，王金平的下場就在眼前，可千萬別想日後會有韓總統、吳監軍的「萬分之一機率」。

韓國瑜選總統，國民黨不覺得玩過頭了嗎？

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