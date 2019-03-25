初選怎麼玩？》朱營火了 不會任由黨中央擺佈

2019-03-25

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕國民黨總統初選問題紛擾不休，國民黨主席吳敦義拋出「徵召領表」，為高雄市長韓國瑜鋪路的情勢越來越明朗，看在已表態參選總統的前新北市長朱立倫陣營人士眼裡，直言：「不知道黨中央想要幹嘛？」朱陣營昨也拉高分貝說，不可能黨中央說要怎麼玩就怎麼玩，任由黨中央擺佈。

朱陣營人士強調，朱立倫一直認為，遊戲規則趕快訂；不能當初吳敦義自己想要選總統的時候就反對全民調，現在自己選總統意願比較低時變成又是回到類似全民調的作法。這名人士也說，朱本人對外的態度慢慢會有些「調整」，不可能黨中央說要怎麼玩就怎麼玩，任由黨中央擺佈。

國民黨中央對於初選遊戲規則說法數次變動，讓朱立倫數度表達不滿，直言要徵召就大大方方徵召，沒有所謂「徵召式初選」或「初選式徵召」，不知道黨中央想要幹什麼？

質疑吳為韓抬轎 動機不單純

這名人士說，吳敦義如此積極為韓國瑜抬轎，外界霧裡看花，會臆測是不是因為韓國瑜沒有自己人馬，要是韓確定參選，吳比較能安排自己的人進入韓團隊，讓韓變成一個空殼，可以由吳控制，這樣的相關臆測，對國民黨不是好事。

一名挺朱民代呼應朱立倫說法，強調初選是比較民主的制度，徵召則比較人治的方式，兩者不能混在一起，否則其他參選人情何以堪？如果徵召參加初選，代表黨中央已有特定立場，又怎能讓外界相信初選是公平的？

這名民代指出，初選領表需要繳作業費、連署書、個人證件等，黨中央如果徵召某人來領表，是否代表黨中央會代繳作業費、連署書？這樣十分不公平；反過來說，如果這個人自己願意，那就回歸到原來的初選機制，沒有「徵召領表」的問題。

親朱人士呼籲，提出徵召領表是在害韓國瑜，鼓勵韓領表或是直接徵召韓都比所謂徵召領表好，如果黨中央連徵召領表都可以發明，那以後每次黨內初選，大家都會很有創意，規則難以遵循。

朱家軍籲吳勿消費換柱

面對初選規則一變再變，吳敦義昨天回應，二○一五年發生「換柱」事件，以前也沒有那樣的制度。被視為「朱家軍」的新北市議員葉元之則表示，請吳不要一直消費換柱事件，四年前國民黨大逆風，不論是前國民黨主席洪秀柱或是朱立倫，出來承擔都是想讓黨保存元氣，而不是為了自己的權位。

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