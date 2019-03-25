遊戲規則 一變再變 王嗆：這樣有原則嗎

2019-03-25

〔記者林國賢、邱燕玲／綜合報導〕國民黨總統初選辦法一變再變，前立法院長王金平昨回應媒體提問時表示：「你想呢？這樣有原則嗎？」強調該表達的都已經表達了，他還是會依自己的步驟打贏這場選戰，初選辦法出來，就會領表。

依自己步驟打贏這場選戰

國民黨中央有意採「徵召式初選」，「被動」將高雄市長韓國瑜納入總統初選機制。近王人士昨天受訪時向黨中央喊話，黨中央「要就趕快去徵召，這樣別人才能去因應」，「不要浪費其他人的精神和時間」，王陣營已有所準備，因應備妥下一步。

位於雲林縣斗六市、主祀玄天上帝的朝龍宮，昨天舉辦「平安福宴」遶境祈福活動，前總統馬英九、王金平先後前來上香祈福，並未碰面。

王陣營備妥下一步因應

王金平剛到朝龍宮就有一名女信徒拿給他「人間冷暖平為貴，世事滄滄難得滿」籤詩，王金平說，送籤詩的人並未向他解籤，但人間有冷有暖，能夠和諧和平的話就是最珍貴的，所以大家往這個方向去做，這一首詩他會當作一個努力的依據，希望最後贏得勝選。

對於「徵召式初選」，國民黨主席吳敦義鬆口稱「這是可能的安排」。前新北市長朱立倫批評，要徵召就大大方方，假設黨中央確定徵召韓國瑜，他會大力支持，但沒有「徵召式的初選」或「初選式的徵召」。

近王人士受訪指出，「朱立倫說得很對，黨中央要嘛就大大方方，趕快去徵召韓國瑜，這樣別人才能去因應，不要在這裡浪費大家的時間與精神」，王金平一定會「參選到底」。

至於吳敦義方面是否有來溝通？近王人士說「完全沒有」，黨中央有需要時才會來找王。

王金平近日維持自己的步調，持續在各地跑行程，也不斷在臉書跟上時事，並頻繁PO文，維持網路熱度。

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