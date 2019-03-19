民進黨總統初選》賴：期待君子之爭 團結民進黨

2019-03-19

〔記者楊淳卉、吳俊鋒、蔡文居／綜合報導〕前行政院長賴清德昨登記民進黨總統初選，被外界解讀「逼宮」總統蔡英文。賴清德昨受訪表示，這是責任的承擔，民進黨是民主政黨，經由民主程序來進行一場超越個人、派系，完全為台灣的君子之爭，就不會有團結的危機；若有辦法進行君子之爭，透過民主程序更容易團結民進黨。

過去挺蔡連任 內心掙扎過

賴清德表示，他一直到最後才做出參與初選的決定，內心確實掙扎過；過去確實支持總統蔡英文連任，是因為基層焦慮，毅然挺身而出。對於外界解讀他與蔡英文路線不同，賴認為，每個人對事情的看法與做法，本來就會有所差別，最重要的是，大家都有一樣的使命感。

賴清德昨親自前往民進黨中央領表登記參加總統初選，黨內一片震驚。領表前，賴已告知總統府秘書長陳菊；已宣布競選連任的蔡總統則預定在本週出訪南太友邦前領表登記。

宣布參選後，賴清德團隊立即成立Line群組與媒體聯繫，昨晚並發出行程，預定今天上午前往府城「台灣首廟天壇」，向玉皇大帝稟報他將勇於承擔，帶領台灣繼續向前行；下午將拜會前總統李登輝，向李請益。

今拜玉皇大帝 並向李請益

賴清德昨表示，民主程序就是輸的人支持贏的人，這是君子之爭，也符合民主精神，他當然希望能爭取到國人支持，讓他有機會帶領民進黨打這場選戰，帶領台灣往前走；如果他在黨內初選落敗，當然支持蔡英文總統。

媒體詢問，包括國民黨的高雄市長韓國瑜，及可能參選總統的台北市長柯文哲等，誰將是他最大敵手？賴清德單獨點名韓國瑜說，韓和他一樣喜歡看武俠小說，且支持度非常高，是「百年難得一見政治的奇才」，短短時間有辦法當選高雄市長，在台灣得到那麼大的支持，「因此我也期待未來有機會在二○二○總統大選，我們彼此進行一場君子之爭，贏的人帶領台灣往前走。」

他也說，韓國瑜在短時間的耕耘就贏得高雄市長，上任迄今，所到之處還是有很多支持者，補選期間且只來台南三次，就讓民進黨驚險獲勝，顯見其實力。對於記者追問「那柯文哲呢？」賴則沒有回應。

點名戰韓國瑜 誇政治奇才

賴清德強調，站在今天的處境來看二○二○年的困局，有許多的聲音督促他一定要承擔責任。經過謹慎思考，他認為，既然他有為民進黨敗選辭掉行政院長、負起政治責任的承擔，那麼基於對這塊土地的使命和熱愛，他更該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此他決定響應民進黨主席卓榮泰的號召，也回應基層民眾的期待，登記民進黨總統初選，竭盡所能聚集社會支持力量，力挽狂瀾。

此外，民進黨取得台南立委補選勝利後，賴清德曾感謝前總統陳水扁並盼蔡英文重視特赦陳水扁議題。賴昨表示，特赦陳是他從擔任台南市長、甚至擔任行政院長在立院備詢時的主張，他公開感謝、肯定陳並傳達基層民眾聲音，這是基本做人的道理。「不管我擔任什麼樣的位置，這樣的想法不會改變。」

賴清德昨登記後搭高鐵回台南時，受到鄉親熱烈歡迎。賴表示，既然登記了，就全力以赴，一步一腳印，爭取最後勝利。

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