蔡：我當總統 一國兩制不會發生

2019-03-19

〔記者蘇永耀／台北報導〕前行政院長賴清德昨登記民進黨內總統初選，將與尋求連任的蔡英文總統競爭提名出線。蔡英文昨透過臉書指出，她是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統，「只要我當總統一天，一國兩制不會發生」。她也將登記參選，競選連任總統，並用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。

爭取提名 知道賴參選很淡然

對於蔡英文在黨內總統初選面臨強力挑戰，總統府發言人張惇涵表示，對總統來說，現在最重要的事情就是各項國政的順利推動。黨政人士指出，總統知道賴清德參選後「很淡然」，也要求對外說明現在最重要的事情，是讓國政持續在軌。

但黨政人士也說，過去這幾個禮拜，全黨都投入補選輔選，將士用命，最後逆轉情勢，從「剩一口氣」變成「爭一口氣」，讓全黨與支持者士氣一振，沒想到選舉才過不到兩天，忽然出現賴清德的登記，確實讓黨內一陣錯愕。

賴清德在參選聲明一開始即提到台海情勢，表示絕不成為第二個香港；蔡英文在臉書上也提到五年前反對兩岸簽署黑箱服貿協議的太陽花學運。她說，那天她和民進黨所有可以到場的人都來到立法院議場前，「我們都知道非不得已，人民不會用佔領國會這麼大的動作，來表達自己的意見。」

她說，憂心台灣經濟過度傾中、台灣主權受到傷害，也憂心我們引以為傲的民主面臨危機，就是她和當時學生們心中的憂慮；但這五年來，她努力證明了一件事：「雞蛋不必放在同一個籃子裡」，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界。

她也說，五年來有一件事沒有改變，就是中國併吞台灣的企圖，甚至力道更強，毫不掩飾地把「一國兩制台灣方案」端上檯面。

蔡英文強調，她執政以來，當年和她走上街頭的年輕人，也有出現意見分歧的時刻。不過，相信多數的朋友還是會肯定，她也有自信，「我是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統」；只要她當總統一天，一國兩制不會發生。

守護主權 國家走在正確道路

蔡英文也提到週四將啟程前往南太友邦進行訪問。她說，我們要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力。她強調，將會爭取黨內提名，競選連任總統，並用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/