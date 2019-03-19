英德爭鳴 贏回人民信任

2019-03-19

記者蘇永耀／特稿

前行政院長賴清德昨日完成登記後，蔡英文總統的連任之途將先在黨內遭逢強力挑戰，而情勢的演變也將牽動國民黨等陣營。綠營基層對此正反意見都有，不過，這場現任總統與前閣揆的正面競爭，不到一個月的時間就會塵埃落定，反觀歹戲拖棚的藍營總統初選，卻還要繼續演下去。

去年九合一大選民進黨遭逢挫敗，民眾對於執政黨進行的檢討反省，仍然繼續審視。這從上週六立委補選，民進黨在新北及台南這兩席立委贏得驚險、艱辛就可看出。面對情勢低迷，賴決定一搏，這背後也確實反映部分基層的聲音。

蔡總統在敗選後，也做出一系列的施政調整，尤其任命的蘇內閣接連提出許多「接地氣」的政策，頗獲好評；加上黨內多數黨公職支持連任，蔡也猶如吃下定心丸，在規劃本週完成黨內初選登記後，隨即出訪南太平洋邦交國；加上今年台美之間逢台灣關係法四十年而有許多高層互動，蔡希望藉由連串的外交加分，重新整隊拚搏大選。

賴清德決定參選，對於許多關心者或支持者，滋味確實相當複雜，黨公職多數挺小英連任，賴的「孤鳥」形象反而更鮮明，兩人在初選競爭上將各有擅場。

民進黨在初選程序上已有完整且成熟的機制，蔡、賴在初選制度下的「君子之爭」，也是重新告訴台灣民眾，民進黨是什麼，執政者要如何大破大立。敗選後的民進黨，迅速「恢復穩定及團結」，反而失去各家爭鳴的傳統。透過初選的激烈競爭，不啻是重新淬鍊的機會，進一步贏回人民的信任。

對照國民黨太陽們一開始為初選制度機關算盡，現在還為了那「萬分之一」的二階段徵召鬧得不可開交，也難怪賴清德會點名高雄市長韓國瑜，凸顯了藍營的內部矛盾。面對明年大選，民進黨、國民黨都將進行初選，看似黨內競爭，但在民眾的眼裡，其實已是藍綠之爭。

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