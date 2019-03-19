賴參選》菊籲對話 蘇盼有轉圜

2019-03-19

〔記者蘇永耀、陳鈺馥／台北報導〕前行政院長賴清德登記角逐民進黨內總統初選，與蔡、賴皆有深厚情誼的總統府秘書長陳菊昨日表達憂心態度，認為值此關鍵時刻，大家應坐下來充分討論、對話。行政院長蘇貞昌也發文希望最後事情能有所轉圜，並呼籲「團結，一起打拚，讓國家繼續前進！」

賴清德昨日中午前往民進黨中央登記參選，上午消息已經先傳開。賴清德也證實，他昨上午有致電陳菊表達參選總統。

陳菊昨在臉書貼文說，她對賴清德參選消息很關心也很憂心。她認為，二○二○總統大選攸關台灣主權、國家安全，甚至民主的存續，大家必須跳脫個人的考量，從台灣整體的角度，盡最大努力團結起來，面對艱難的挑戰；身為一個為台灣打拚超過四十年的民主老兵，她希望大家可以坐下來充分討論、對話，一起為台灣找到最好的未來，貼文最後還寫上「祈天佑台灣」。

據指出，陳菊盼發揮「桶箍」功能，積極促成黨內各方調解此事；至於陳菊是否繼續透過管道希望與賴清德方面溝通，近賴人士不證實也不否認，但也認為賴是心意已決，才會選擇在登記前一刻才電話告訴菊姊。否則如果提早向菊姊報告，以兩人的關係，恐怕賴在參選上就有可能出現變數。

面對黨內部分流派支持蔡總統代表民進黨參選角逐連任，近賴人士說，黨內情勢發展在預期範圍，但民進黨也要思考整個社會對黨的期待，目前的檢討是不是還是不夠，這也是賴下定最後參選的決心。

蘇揆昨在臉書發文指出，現任總統爭取連任，落實政見，天經地義；賴院長登記參選的決定與心境，「我也充分理解。我相信，都是為了讓台灣更好。」由衷希望最後事情能有所轉圜，他也會為此努力。

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