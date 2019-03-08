陸海空軍皆備 王展現動員力

2019-03-08

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平正式對外宣布參選，不僅找來百名年輕人、法國電音網紅，展現接地氣與活力，更邀到卸任部會首長、民間團體代表、逾半黨籍立委及數百名支持者擠爆會場，充分展現前立法院長的影響力與動員力。「台灣公道伯王金平」官方LINE帳號也同步開通，顯示王陣營「陸海空軍」皆已備戰、蓄勢待發。

參選記者會未邀黨內大老，但王陣營重要軍師、前李登輝總統辦公室主任蘇志誠，以及核心策士前立委許舒博等人都現身，穿梭會場協助。前考試院長許水德、前內政部長李鴻源、前彰化縣長卓伯源、三三會理事長許勝雄、全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良，以及蔣萬安、江啟臣、柯志恩等十七名黨籍立委也出席表達祝福。

王金平的競選LOGO是幾何線條組成的橋樑圖形，其實正是「王金平」三字對半橫剖。剖開後依舊完全對稱，代表人民不管站在哪一邊都能被公平對待，帶出王金平公平、公正圓融的形象。

王金平陣營指出，選擇在台北國際會議中心頂樓宣布參選，是考量此處是台灣經濟起飛的發源地，台北一○一更是台灣對外的最佳代表，會場後方背板也設置一條「連接道路」，象徵王金平能帶領台灣回歸經濟發展初衷，「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」，也有王「更上層樓」的意涵；而選在十點十分發表演說，除了代表十全十美，雙十也是國民黨建立中華民國的日子。

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