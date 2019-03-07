白賊義由來扯上王玉雲 王次子駁斥》王世雄酸吳：名字可取錯 綽號不會錯

2019-03-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席吳敦義接受媒體專訪，談到「白賊義」由來，暗指是一九九四年前高雄市長王玉雲安插兒子擔任副市長不成，而批評他是「白賊義」。對此，王玉雲次子王世雄昨天出面駁斥，並且嘲諷說「名字可以取錯，綽號不會錯」。

吳敦義長期受到「白賊義」外號困擾，吳敦義近日接受媒體專訪提及一九九四年首次高雄市長民選，他參選獲勝，當時有二席副市長，他邀請林中森及已故的黃俊英出任，但有大老提醒，可請某位家族的兒子來當副市長，他說沒缺了不可能，因此該家族的大老就批評他是「白賊義」。

吳敦義說，一九九八年市長選舉，他受該家族議員反制輸了四千多票，這就是代價。但該家族掏空銀行高達九百多億元，若是當年他讓了一步，外界一定會指手畫腳，他這一輩子就掛掉了。

遭影射的前高雄市長王玉雲次子王世雄，昨天公開出面駁斥說，「政治人物的謊話比病毒還可怕」，一九九四年吳敦義要選民選市長前，前總統李登輝找父親王玉雲（已過世）、大哥王志雄及他到總統府，李登輝希望王玉雲當吳的競選總部委員，父親答應了。

王世雄表示，李登輝接著要求王志雄當吳敦義的副市長，父親當場反對，因為吳敦義與王志雄兩人個性不合，且吳敦義要入閣進中央，屆時高市府所有財政爛攤子要王志雄接，因此父親嚴正反對。

王世雄強調，「白賊義」的綽號是當時民進黨市議員黃昭星、郭玟成，在議會總質詢時對吳敦義的批判，民間友人告訴父親，父親覺得很符合社會一般對吳敦義的風評，只是附議而已，沒有提到吳敦義是「白賊義」這三個字，因為父親沒那麼有幽默感。

王：民眾普遍有這種印象

王世雄也說，「白賊義」不是一個人說了算，一個為人老實、正直的人，是不會讓人家有這樣的風評。

王世雄並酸說，吳敦義在民間風評不佳，肯定是因為他的言行舉止與表現，才會讓民眾普遍有這種印象，「名字可以取錯，綽號不會錯」。

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