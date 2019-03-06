幾乎全癱到能走 傘兵秦良丰轉院

〔記者涂鉅旻、方志賢／綜合報導〕陸軍航特部下士秦良丰，去年5月跳傘演訓時意外墜地，一度心肺功能停止、幾近全癱，但憑著求生意志以及醫療單位救治，292天後已可在他人攙扶或使用輔具下行走。
他昨日自三軍總醫院轉回老家附近的國軍高雄總醫院進行後續復健，笑著說：「滿高興的，回到熟悉的地方。」
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