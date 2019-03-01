視網膜剝離 年輕人變多

2019-03-01

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕台灣常被比擬為「近視王國」，也造成視網膜剝離高居各國之冠，健保統計更發現，國人視網膜剝離含裂孔手術人數從二○一四年五○五三人成長至去年達六○四八人，五年就成長近兩成；而且不同於歐美多集中於中高齡，台灣呈現「雙高峰」，視網膜剝離也常見於二、三十歲年輕族群，近視是最大原因。

台大醫院眼科部醫師楊長豪表示，視網膜剝離盛行率約每十萬人有十五至十七人，該院分析發現，國內主要發生在兩大族群，分別是二、三十歲青壯年與五十歲以上中老年，前者多是近視造成，後者與眼睛玻璃體退化有關，比例各約一半。

不只中高齡 台灣雙高峰

楊長豪說，歐美視網膜剝離族群多集中在五十歲以上，但台灣近視人口多，很多人年紀輕輕就確診，不可輕忽、應視為疾病，因近視伴隨許多視網膜病變，不是雷射手術或戴眼鏡矯正就夠了，也需調整用眼習慣，否則後續恐產生不可逆的視網膜或其他併發症。

健保統計也發現，每年均有破百例二十歲以下因視網膜剝離而動手術。

高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌研究發現，國人視網膜剝離發生率是各國之冠，而且二十至二十九歲高達十八．七人，高達荷蘭同齡層的十三倍。他提及，世衛組織訂定近視五百度以上就是高度近視，國內年輕族群視網膜剝離比率居高不下，與高度近視人口比率高於其他國家有關。

健保署資料也顯示，近五年高度近視就醫人數從近一．四萬人增至一．九萬人，成長三成五，正是一大警訊。

而隨著多螢使用手機、電視與電腦的時代來臨，民眾就醫意識也明顯提高。台北榮總眼科部視網膜科主任陳世真說，早期患者來診時多已病況嚴重，但近期不少患者發現小裂孔就報到，顯示警覺性提高，加上影像學進步，及早發現剝離徵兆有助及時處理。

振興醫院眼科部醫師許粹剛也認為，近年就醫的視網膜剝離人數增加，可能因民眾大量使用3C產品，對用眼過度有警覺意識，發現不對勁就檢查，早發現有助早治療。

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