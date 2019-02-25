國民黨總統初選怎麼玩 週三掀牌

2019-02-25

挺吳派中常委：全民調出局 七三制或五五制最有可能

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統初選遊戲規則之爭紛擾多時，國民黨主席吳敦義上週表態一定會有黨員投票，所佔比重於本週公布；國民黨智庫將會在本週三的中常會報告，由中常委討論見真章。被視為挺吳派的中常委曾文培表示，「七成民調、三成黨員投票」、「民調、黨員投票各半」最有可能；他個人則認為，黨員投票比例一定要超過三成，最好能到五成。

智庫將提報告 送中常會討論

被視為挺朱派的立委林奕華表示，從過去和現有的初選模式就是三成黨員投票、七成民調，經參選人間協調可以採全民調，黨中央如果提出的版本有黨員投票，以前辦法也有，如果這時有和以前不一樣的制度出來，會被做比較多的解讀，還是按照原本的機制就好了。

挺朱派：應按照原本的機制

對於總統初選遊戲規則，吳敦義與前新北市長朱立倫隔海「喊價」，吳一開始否定全民調，並提出全黨員投票，遭朱立倫反嗆國民黨不能自己在內部玩；吳又拋出五成黨員投票、五成民調的風向球，並在上週對外表態，一定會有黨員投票，不可能只有全民調，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究，將於本週公布。

國民黨智庫國政基金會上週已在中常會報告國民黨中常委李昭平日前所提「二分之一條款」、「現任立委優先提名」提案。據了解，本週中常會可能會討論總統初選提名辦法。

國民黨行管會副主委李福軒表示，尚未接到智庫要在本週中常會報告的通知；曾文培則說，吳敦義已開口表示本週有辦法出爐，他得到的訊息也是如此，智庫應會提出建議方案到中常會討論，肯定會有黨員投票，但中常會會議通知是今或明日才會發出，尚不能確定。

曾文培表示，全黨員投票、全民調都已不可能，智庫會提出折衷方法，是維持「七成民調、三成黨員投票」或「民調、黨員投票各半」比較能說服所有人。他個人則認為，黨員投票比例一定要超過三成，最好能到五成，這些一定會投給國民黨的黨員才是黨的根本。

曾文培也指出，應不會採納所謂美式初選方式，因為時程上不允許，最單純的方式就是在黨員投票和民調的比例做調整。

對於吳敦義表態初選不能只有全民調，朱立倫表示尊重，朱立倫工作室昨天表示，能為台灣解決困境，為國民黨贏得二○二○勝選才是最重要的，初選只是一時的過程。

王金平昨天透露，黨內的初選機制應該很快就會決定，黨員投票看起來應該會採納，民調應該也會採納，有關比例問題，他一向都尊重黨中央的決定。

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