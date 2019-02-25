藍委：遊戲規則 恐吳說了算

2019-02-25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選提名制度未明，國民黨主席吳敦義屢釋出初選辦法風向球，國民黨立委推測，遊戲規則之爭決戰中常會，由吳敦義所掌控的中常會可透過訂定提名特別辦法，現行所謂七成民調、三成黨員投票及協商的底線，都可能被特別辦法一夕逆轉。

現行七三制 可能被推翻

一名挺全民調的不具名國民黨立委分析，吳敦義屢拋出不同的風向，讓人感覺最終將會推翻原有「七成民調、三成黨員投票」的規則，畢竟相關規則只要經中常會就可通過，甚至不需有意參選者協商，依照中常會目前的權力結構，幾乎是吳敦義說了算。

這名立委分析，二○一八年九合一選舉，當時中常會就訂定特別辦法，幾乎都採全民調或協商的方式提名候選人，規避了「七成民調、三成黨員投票」規則，黨中央和中常會也全力捍衛，要透過中常會改辦法，在技術上不難，法理上也沒問題，甚至改成直接徵召都不無可能。

依據「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人提名，由中央委員會依據「黨員投票」（佔三十％）與「民意調查」（佔七十％）之結果，決定提名名單。而經協調產生建議提名人選者，得不辦理黨員投票或民調。

黨務人士指出，雖然現在已有規定，但中常會確實可以修改提名辦法，甚至訂定特別辦法都沒問題，如同二○一五年前主席洪秀柱面對到「防磚條款」一樣。這名人士私下表示，假設中常會真的提出特別辦法，當年沒反對「防磚條款」的人，現在恐怕也沒資格反對。

黨務人士表示，雖然中常會要改提名辦法都可以改，不過修改的同時也要在意各方觀感，要讓各參選人接受。

中常委李昭平則強調，中常會上尚未討論過總統初選制度；包含黨員投票及民調比例、美式初選等；但他坦言，確實有基層黨員在檯面下反映黨員有繳黨費，應在提名總統候選人的過程中扮演角色，黨員投票比例應高一點，相關聲音是越來越強，不過「硬來都不好」，如果要改變比例的話，要經過很好的協調，不然在選前改變制度，會引發一些爭議。

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