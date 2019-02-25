競逐大位 王：很快宣布 吳：暫不做決定

2019-02-25

〔記者林良昇、王涵平、蔡文居／綜合報導〕前立法院長王金平昨表示，他前天已表達要參選總統的意向，正式宣告選總統的日期，應該很快就到；而對於拉抬黨內其他立委參選人，王金平則說，他自然而然都在輔選，一直都在進行。

王金平出席新春開筆揮毫活動，被安排寫下「樂」字。他會前受訪時表示，如果有想寫的字，一定是「和」字，因為「和」最重要，就像過年春聯他也寫「人和則生、家和則旺、國和則興」，只有「和」能讓社會和諧，兩岸和平。

對於前日受訪時稱「再辛苦都要選總統」，王金平表示，前天只是表達意向，正式宣告的日期，應該很快就到。對於黨內其他要角已安排輔選行程，「母雞帶小雞」，王則說，他自然而然都在輔選，一直都在進行。

對於國民黨內總統初選，黨主席吳敦義昨日在台南輔選立委補選時表示，中國國民黨是公平、公正、公開的政黨，任何同志參選公職，有他自己的選擇，完全尊重，初選會有機制，先通過一個原則後再來衡量，目前自己不會針對參選做任何決定，當前最重要的工作是輔選四位參與立委補選的同志。

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