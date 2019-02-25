訪美返國 朱：盼能為台尋出路

2019-02-25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕前新北市長朱立倫二月十四日前往美國矽谷，啟動「Power up Taiwan：台灣新經濟」矽谷參訪之旅，昨日清晨近六點返國。他表示，訪美期間與當地創業成功及科技人聚會座談，希望為台灣未來找到一條新的出路，未來台灣經濟要起飛，要裝上「新創經濟」等三具引擎。

朱立倫在桃園機場接受訪時表示，這次前往矽谷除參訪三家與國內新經濟連結的重要企業，也與在矽谷地區創業成功的人士、工程師、留學生還有科技人及僑胞聚會座談，希望為台灣的未來經濟找出一條新道路，同時拜訪史丹福、柏克萊兩座學府，也在史丹福發表專題演講。

朱立倫也說，台灣經濟要起飛一定要裝上三具引擎，第一就是新創經濟，不管在人才、技術或資金上面，都能夠跟矽谷一樣自由地流通。第二是文化經濟，運用中華文化以及台灣經濟文化上的精華，能獲得更多國外，不管是教育、觀光或文創方面的產業能夠進駐台灣。第三則是生活經濟，要把食、衣、住、行、育、樂的生活經濟創新、提升，創造更多經濟價值。

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