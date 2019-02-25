2019-02-25

記者鄒景雯／特稿

傳統的國家或政府治理，標的物絕對是實體政治，曾幾何時，前者已經不夠，還要包括虛擬政治在內，甚至底氣不足、意志薄弱的政治人物，在食髓知味之後，更演變成一條不歸路，把在虛擬政治世界的表演，當成服務公職的全部，已經形成現代治理效能的新挑戰。

虛擬政治當道，並不是個別的問題，但是在台灣格外明顯，這與我們的民主年齡尚處青少年階段，未及涵養出一個穩定的政治文化模式有關；同時，原本應該肩負教育與監督雙重功能的媒體，尤其是家數爆炸的電視頻道，長期搶食有限大餅的惡性循環，外加新媒介興起的推波助瀾，不僅在促進政治轉型過程中失去了角色，也助長了淺碟政治的欲小不易。

最近，有自封「舊網紅」的政治人物，在被問到「新網紅」崛起的問題時，歸咎於這是人民喜新厭舊使然。這樣的回答，其實停留在描述現象的層次，並沒有觸及到解釋原因，更沒有把從政者應該帶領潮流、而非隨波逐流的核心意義，給具體地勾勒出來。說得更淺顯一點，台灣政壇充斥投機型的短線操作，缺乏追求典範型人物的共同風氣，才是政治品質日益沉淪的罪魁禍首。

政客之所以熱中虛擬政治，而非實體政治，因為現實世界裡的問題，利害關係盤根錯節，要管理眾人之事，如果沒有足夠的耐心與本事，確實不好搞，稍有不慎，引火回燒，更是常有的事。而在虛擬世界中，美好是透過想像來創造，經由同溫層效應，很能滿足對真實世界的缺憾，於是大家流連網路，在網上塑造英雄，連實作都不需要，就逕行感情投射，甚至影響在實體政治的投票行為。由於這條路實在太輕鬆了，也證實真的有效，因此壓倒一切，儼然主流。

純粹靠著在虛擬世界勝利而當選的政客，如果上任後願意若干比例回到真實世界，認真面對選民的寄望，還算是誠信，相信所有的從政者剛開始一定都有這樣的初心，但是一位地方首長以其經驗私下坦承，這是兩套完全不同的治理邏輯，一旦走上了網紅之路，恐怕很難回頭。試想，一個人若汲汲於不被「舊網紅」，其日常的行為模式必定是以尋找新話題為出發，好衝刺點閱，維持網路聲量，而人的精力有限，如何有餘力再去應對周延政策的繁複考慮？

事實似乎說明的確如此，大家很可以觀察，網紅級政治人物在拿到權位後，是不是有持續虛擬執政的傾向，根本無心、或躲避於實際問題的解決？台灣的選舉，到底是選一個人來作秀給我們看就好，還是要挑一個人來把事情做好，全體選民必須做個選擇。一個社會的選民如果無法領導政客，這個社會的集體就會被政客當猴仔耍。

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