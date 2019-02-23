藍倡和平協議 蘇揆：英國簽了換來二戰

2019-02-23

兩岸若有戰爭 「就算只有一把掃帚，也絕不投降」

〔記者陳昀、彭琬馨／台北報導〕繼國民黨主席吳敦義拋出重返執政後要依「兩岸人民關係條例」與中國大陸洽簽和平協議，國民黨又在官方臉書倡導和平協議，並質疑民進黨政府「不要和平、只要戰爭」。行政院長蘇貞昌昨天引英國前首相張伯倫與德國納粹希特勒簽訂和平協議（指慕尼黑協定），卻換來二次世界大戰為例表示，不要重蹈覆轍，更呼籲人民想清楚，選什麼黨會有什麼後果。

國民黨質疑蔡政府不要和平 只要戰爭

蘇揆在答覆國民黨立委賴士葆質詢時強調，兩岸若有戰爭，自己「就算只有一把掃帚，也絕不投降」。

對於兩岸和平協議問題，蘇揆昨到立院備詢前受訪指出，當年張伯倫與希特勒簽訂和平協議時也是這種講法，「下飛機時搖著一紙和平協議津津得意，卻換來希特勒發動戰爭」，最後領導人民作戰抵抗的是邱吉爾，歷史會說明一切，希望不要重蹈覆轍。

蘇舉慕尼黑協定為例 盼勿重蹈覆轍

民進黨立委許智傑質詢時問及是否還堅持「黨政軍退出媒體」價值，蘇揆回應，國民黨過去一黨控制，利用媒體幫人民洗腦、宣傳不對的事，但民進黨至今還堅持這個原則。話鋒一轉，蘇揆提到，民進黨堅持守護台灣主權，但有別黨的主席主張簽和平協議，也是有那種黨，別人要怎麼做他無法批評約束，但人民是國家的主人，「選怎樣的黨會產生什麼後果，人民要了解清楚」。

賴士葆質詢時則說，蘇貞昌搭配身邊的陸委會主委陳明通，兩人就像「上山打老共、下山打包子」，直批民進黨要把台灣帶向戰爭，還說蘇貞昌歷史沒學好，邱吉爾是帶領英國在敦克爾克大撤退的人，蘇自比為邱吉爾，「是要讓台灣撤退到哪裡去？」

蘇揆在賴士葆一陣批評後強調，兩岸間若有戰爭，自己「就算只有一把掃帚，也絕不投降」，蘇並說，只有國民黨才會砲打中共，民進黨不會。

賴士葆質疑，蘇貞昌近來火力全開、力求表現，是不是規劃選總統、因為蔡英文總統民調低迷，想取而代之？蘇揆立刻回應「不可能」；賴士葆不死心再問，有無可能選副總統？蘇答「沒在想」，賴追問，若蔡英文邀請擔任副總統呢？蘇立刻用台語回答「免」；賴又問，會不會心癢癢？蘇貞昌依舊用台語回答「沒，一點都不癢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/