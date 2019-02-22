人民幣存款續降 創56月新低

2019-02-22

〔記者陳梅英／台北報導〕中國經濟踩煞車，人民幣也跟著退燒。中央銀行昨公布外匯指定銀行（ＤＢＵ）與國際金融業務分行（ＯＢＵ）合計人民幣存款餘額，在去年十二月跌破三千億人民幣（以下同）大關後，今年一月續降為二九○二億餘元、月減二．七四％，並創四年八個月以來新低。

央行官員指出，人民幣存款餘額持續下探，主要受人民幣利率走低及人民幣匯率後市不明兩大因素影響，一年期人民幣定存利率在去年十二月最高還有三．八％，一月已降到三．六％，最近甚至看到三．五％，一個月期定存利率則跌破三％、剩下二．八六％。

官員分析，人民幣利率走低，是受到中國人行持續降準影響，降準又與中國經濟趨緩有關，為了避免企業倒閉，透過降準讓銀行「放錢」出去，營造市場資金寬鬆氣氛，人民幣利率就像溜滑梯般一路往下；當定存越來越沒賺頭，匯率波動又大，自然失去吸引力。

根據統計，一月ＤＢＵ人民幣存款餘額二五七五．五九億元、減少六十九．一五億元；ＯＢＵ餘額三二七．○六億元，也下滑十二．六二億元，合計僅約二九○二億餘元，寫下五十六個月新低。

我國自二○一三年開放人民幣存款業務以來，第一年人民幣存款就衝上一八二六億，第二年開始始終維持三千億以上水位，去年十二月首度跌破三千億元大關，今年一月續減，約回到二○一四年中水準。

中國銀行台北分行月底牌告利率變化

2013年以來人民幣存款餘額變化

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/