風光不再 人民幣高利優存退場

2019-02-22

中國經濟減速 中國銀行大砍我國銀行轉存利率

〔記者陳梅英、吳佳蓉、廖千瑩／台北報導〕隨著中國經濟減速，中國人民銀行多次降準釋金救市，中國銀行台北分行大砍我國國銀或外銀的人民幣轉存利率，甚至比國銀推出的優存利率還低；中銀過去在台灣「躺著賺」三％利差，我國銀或外銀「安穩賺」約一％利差的好光景不再。今年以來，除了少數銀行推出特定條件可享逾三％的優利存款專案外，人民幣存款高利率時代已成過去。

中國降準救市 利差大幅縮水

某國銀高層指出，過去國銀或外銀競相推出高利率人民幣存款，主因是可轉存到中銀台北分行，穩當賺取一％到二％的利差，中銀更是「躺著賺」，什麼事都不用做，光收人民幣存款再轉存到中國母行，就有四％到五％的利差。

但隨著美中貿易戰、中國人行寬鬆救市，以中銀台北分行的一個月期存款利率來看，去年十二月還有三．○二％，今年一月降到二％，到昨日剩一．八六％，像溜滑梯般一路往下。

轉存利率砍6百分點 剩2％

國銀高層表示，中銀台北分行持續調降利率，從過去高峰時七％到八％，近兩年降至三％到四％，近年更降至二％到三％，轉存到中銀已經不划算，甚至還倒賠，得另找去化管道；過去國銀轉存在中銀比例，高峰時可達七到八成，現在頂多四成，許多銀行甚至降到兩成。

在中銀大砍轉存利率後，國銀近來吸收人民幣存款轉趨保守，土銀六個月期及一年期人民幣優惠存款，從過去平均三．三％、三．五％，今年二月已調降至二．七％、二．八％；台銀今年連兩降，六個月期利率今年初二．九％，一月下旬機動下調到二．六％，二月又降至二．四五％。

民營的日盛銀、中信銀與北富銀較積極，開出利率較高，但與去年十二月相比也都是下滑；外銀多僅針對特定條件提供人民幣優存，例如渣打銀第一季推出的人民幣定存專案，一年期年息也調整到三．五％，但方案只到三月底為止。

銀行業者坦言，隨著人民幣存款優惠利率不斷下滑，且過去搶存人民幣有賺了利息、賠了匯差的不好經驗，人民幣理財商品已在台灣退流行。

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