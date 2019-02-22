人民幣高收益債新錢坑 金管會緊盯

2019-02-22

不保本風險高 防不當推銷

〔記者王孟倫／台北報導〕某國銀高層示警，隨著國銀轉存到中國銀行台北分行的人民幣存款利率下降，國銀一堆人民幣存款難去化，已出現遊說客戶去買人民幣高收益債商品，但高收益債不保本，恐釀另一波ＴＲＦ（目標可贖回遠期契約）未爆彈；金管會表示，國銀人民幣存款的水位已大幅降低，人民幣計價的高收益債商品尚屬穩定狀態，未來將加強留意國銀是否有不當推銷等情事。

近期人民幣反彈，但外銀機構普遍預期，今年人民幣仍將走貶，人民幣計價的高收益債必須特別注意風險。

金管會官員說，人民幣計價的高收益債商品與ＴＲＦ的類型，差異不小，ＴＲＦ屬於高風險的衍生性商品，且契約屬於虧損無上限，而部分國銀業者當初又以不當方式推介，進而引發銷售爭議事件，與高收益債的屬性並不同。

但官員強調，以高收益債為投資的商品，其債券信用評等低於投資等級，風險性的確相對較高，加上以人民幣計價的商品也會有匯率風險，就算目前市場尚無爆發問題或糾紛，未來仍將加強留意，避免國銀重蹈不當推銷等覆轍。

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