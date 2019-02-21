陸軍亮相 王：目前沒考量和韓合作

2019-02-21

〔記者陳昀／台北報導〕「王金平國會之友後援會」昨晚召集五百多人宣示力挺前立法院長、國民黨立委王金平參選二○二○總統。進場前被問會不會宣布參選，王金平說「不會啦！」但上台致詞時明確表示，當選後一定要推動朝野和諧、兩岸共榮。現場也不斷高呼「總統好！總統好！」

國會之友後援會成立

對於國民黨主席吳敦義拋出「不排除徵召」，王金平表示，一切照黨的規則走，目前也沒考量與高雄市長韓國瑜合作前進二○二○。

由立委助理、部會國會聯絡人、相關業務負責人組成的「王金平國會之友後援會」，昨晚在國軍英雄館舉辦造勢活動，也有不少黨代表、里長出席，王金平被大批支持者簇擁進場，「總統好！」「王總統凍蒜！」的呼喊聲不絕於耳。

進場前被問及是否會當場宣布參選，王金平表示「不會啦！」但上台致詞時他表態明確，直言希望大家協助他在初選脫穎而出，也承諾當選後要促進朝野和解、緩和兩岸緊張關係，為台灣人民爭取更有力的國際空間與經貿發展，讓台灣更繁榮。

台中美國商會理事長何道明昨也率World Gym台灣區總裁柯約翰等美商，到立院拜會王金平。王金平表示，願協助美商在台發展，也希望台灣美國商會協助向美國政府反映，積極促成簽署自由貿易協定，並協助台灣參與區域經濟組織、國際組織等，讓台灣有公平的經貿競爭機會。

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