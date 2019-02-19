焦糖哥哥遭中封殺》李惠仁：逼出版社自我審查

2019-02-19

〔記者粘湘婉、凌美雪／台北報導〕紀錄片《并：控制》導演李惠仁表示，去年厭世姬也因政治立場，圖文書被中國下架，沒想到現在連焦糖哥哥做書封推薦都有問題，等同於是變相逼出版社自我審查，讓他直呼「太荒謬！」

李惠仁說，影視業跟出版業最重要的就是創作自由，但中國最擅長就是畫下隱形紅線，標準又不透明。他也以自己遭香港拒絕入境為例，「我從來都不知道原因，中國幫你畫紅線，不告訴你標準，這就是自我審查的最高界線。」他強調，創作者的心是最自由的，「如果開始畫紅線，怎麼會有自由可言？如果連這都可以退，以後還有什麼不能退？」

他也強調：「不論影視圈還是出版界，都要有共識，不要想說去中國擁有自由又能賺大錢。台灣最珍貴的就是自由跟人權法治，如果是為了賺錢失去這些真的太可惜。」

一位不願具名的出版社負責人表示，聽到焦糖哥哥的事件，一點都不意外，類似事件大約自去年下半年開始便時常聽聞，大家猜測或許與台灣九合一大選有關，但並無答案。

這位出版人舉例指出，在香港有一個華人圈頗具代表性的豐子愷兒童圖畫書獎，曾有台灣作者得獎，也順利在中國出版作品，但去年不知何故，即將在中國出版的新作，竟被要求更改作者的名字，否則不准出版，最後因為作家不願改名，而使出版計畫停擺，「就像叫幾米改成幾吋一樣，不是很荒謬嗎？」

屢傳被打壓 出版界：很荒謬

「台南也有出版社發生類似問題」，這位出版人說，雖然很荒謬，但多數出版社都不會多追究，因為「業者除了要為消費者爭取權益，另一方面也要保護創作者，創作者也是需要收入的。此外，能幫創作者開拓國際出版的機會，也是展示台灣的文化力。」

也有出版界的人說，著作權法中有個「人格權」是不能授予的，但在中國卻與政治連在一起，這是在全世界都很少有的情況。當中國要你改這個或改那個時，多半不會明說是為了什麼理由，也問不到答案。「我們不是大財團，何必碰觸這個問題？」

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