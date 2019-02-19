焦糖哥哥遭中封殺》陸委會轟中國蠻橫 徒增台灣人反感

2019-02-19

〔記者呂伊萱、凌美雪／台北報導〕台灣藝人「焦糖哥哥」陳嘉行遭中國施壓、封殺。陸委會昨表示，此個案凸顯中共蠻橫政治審查，著手打壓台灣言論、出版自由，只會引起台灣民眾反感；文化部則呼籲中國應更尊重言論自由及出版自由精神。

陸委會對此表示，中共以其意識形態，蠻橫對台灣出版品及民眾言行輸出政治審查，甚至據以做為干預圖書出版的理由，此個案再次凸顯中共謀我日深，甚至已經著手打壓台灣的言論、出版自由。

陸委會強調，不容中共「以政治考量不當介入兩岸文化交流」，箝制台灣民眾及出版品言論和出版自由；此舉只會引起台灣民眾的反感，不利於兩岸文化交流。

文化部指出，兩岸文化交流的核心問題一向在中國政府的審批制度，而且範圍不僅止於作品內容，更涵蓋至個人日常生活的政治審查，反而升高交流壁壘。

文化部表示，台灣自由、多元的創作環境是我國出版產業的最大優勢，文化部將以此為利基，持續支持在地創作，拓展國際通路，讓創作者和出版業者走進更廣大的國際市場。

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