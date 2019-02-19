焦糖哥哥遭中封殺》立委：對比「你儂我儂」 格外諷刺

2019-02-19

中國企圖弱化、移除台灣自由思想精神

〔記者謝君臨、王榮祥、沈佩瑤／綜合報導〕台灣藝人「焦糖哥哥」陳嘉行原要為一本新書背書推薦，卻遭中國壓力介入，硬生生遭刪除。民進黨立委莊瑞雄批評，連這種基本的言論自由，都不見容於中國當局，藝人的生存空間就這樣給抹煞掉，以此事件對比台灣傾中政治人物所說的「你儂我儂」、「兩岸一家親」等言論，真是一大諷刺。

高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲分別曾用「你儂我儂」、「兩岸一家親」形容兩岸關係；對此事件，韓國瑜昨表示，因為對整個事件不很了解，不宜多做評論。台北市政府發言人劉奕霆僅說，無法回應。

民進黨立委吳思瑤說，從此事件可以清楚看出，中國對於出版與文化內容，都有很嚴格的控制，一再地想要弱化、移除台灣最珍貴的台灣精神，包括自由思想、民主言論、人權等；本案雖是新事件，類似情況卻一再發生，對於政治上傾中言論的主張者，「你們是否從中獲得啟示，進而修正言論？」

民進黨立委王定宇指出，「焦糖哥哥」是個勇敢的藝人，他可以像某些人選擇無視不公不義，只求自己發展，但他選擇說出自己的想法，選擇享受台灣與中國不同的「民主、自由」，結果卻被中國打壓，我們期待台灣的影劇圈要珍惜這樣的藝人，閱聽人要給他喝采。

民進黨立委劉世芳認為，此案凸顯台灣、中國兩個社會對於言論自由的差別，在台灣，你對蔡英文、韓國瑜有任何的看法，不論是批評或肯定，除非違反誹謗罪等法律，否則都是受到言論自由保障。反觀中國，他們的審核制度不只是反映在出版社，像是男藝人只要在節目中有戴耳環，就需打馬賽克或甚至不准播映。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，對中國書商而言，他們必須了解這樣的政治問題，這沒有辦法，現實上就是這樣；對焦糖哥哥來講，他對自己的理想有一些堅持，可能也因此產生一些後遺症。

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