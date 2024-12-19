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    逾百年虎尾糖廠 預計製糖1.95萬噸

    虎尾糖廠昨舉辦製糖開工典禮。（記者李文德攝）

    虎尾糖廠昨舉辦製糖開工典禮。（記者李文德攝）

    2024/12/19 05:30

    至明年3月底 五分車行駛於虎尾至東勢間載運甘蔗

    〔記者李文德／雲林報導〕台糖公司虎尾糖廠創廠迄今一一七年，是全國唯二尚在製糖的百年糖廠，二○二四、二五年期製糖昨日開工。台糖表示，即日起至明年三月底展開製糖，此次預計採收甘蔗逾廿一．六三萬公噸，產製一．九五萬公噸本土二砂糖，製糖期有全國唯一載運甘蔗的五分車行駛於虎尾鎮至東勢鄉，呼籲民眾要遵守相關交通規定，注意安全。

    全國唯二尚在製糖百年糖廠

    目前全國僅剩雲林虎尾、台南善化糖廠製糖，其中虎尾糖廠最大的特色就是保留以「五分車」載運甘蔗原料，所以每當製糖期能見五分車穿梭在虎尾市區及田間，季節限定的景象也吸引不少鐵道迷「追車」拍攝。

    虎尾糖廠昨舉辦製糖開工典禮，台糖董事長吳明昌主持儀式，雲林縣長張麗善、日本台灣交流協會代表片山和之等人出席，共同焚香、拋蔗，祝禱製糖期間一切順利平安。

    吳明昌表示，虎尾糖廠至明年三月底製糖，預計將採收廿一．六三萬公噸，產製一．九五萬公噸本土二砂糖。此期間載運甘蔗原料的五分車將常往返，呼籲民眾及遊客注意安全，遵守交通規則。

    國際糖價看漲 將擴大甘蔗種植

    虎尾糖廠指出，今年因計畫性生產，去年耕種甘蔗面積略少，且颱風接連襲台，產量較去年少，不過觀察到巴西、印度等國因氣候因素減產，還有國際間戰爭、甘蔗作為生質原料等因素，國際砂糖量減少，預期國際糖價後市看漲，未來將擴大甘蔗種植面積。

    片山和之表示，台糖延續百年拋甘蔗的方式象徵製糖期開始，敬佩台糖除製糖，也兼具推廣糖業文化及行銷，期望糖業文化蓬勃發展；張麗善說，下週六廿八日縣府將在虎尾同心公園舉辦「糖都嘉年華」活動，未來將持續與台糖密切合作，發揚糖都觀光文化。

    虎尾糖廠是全國唯一用五分車載運甘蔗前往製糖的糖廠。（記者李文德攝）

    虎尾糖廠是全國唯一用五分車載運甘蔗前往製糖的糖廠。（記者李文德攝）

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