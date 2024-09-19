雲林雙十煙火 3遊程賞百景享百味

搶雙十國慶煙火商機，雲林縣各界摩拳擦掌，縣府更推出3條慢遊雲林遊程，歡迎大家來雲林看煙火、賞百景、吃百味。（記者黃淑莉攝）

2024/09/19 05:30

探索山線雲東森林美景、平原雲中多元文化、海線雲西海洋生態

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雙十煙火首次在雲林施放，預估湧入四、五十萬人潮，縣內各界摩拳擦掌迎客搶商機，縣府更規劃山、海、平原三條「慢遊雲林」遊程，邀請民眾來雲林觀煙火、賞百景、享百味，探索雲林景點祕境、吃美食，感受雲林的人情味。

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規劃二至五日遊 感受人情味

文化觀光處長陳璧君指出，三條慢遊雲林遊程，山線的雲東遊程以古坑草嶺石壁森林療癒基地、綠色隧道，串連斗六膨鼠森林公園等景點；雲中遊程將帶領遊客暢玩虎尾等平原區景點，體驗詔安客家文化、雲林產業文化與景點；海線的雲西遊程規劃麥寮、台西、四湖、口湖的海洋生態觀光，串連北港、水林宗教文化，體驗國境之西的美景。

將製作導覽地圖 放在交通節點

縣長張麗善表示，雲林人好客熱情，農漁畜牧產豐富，歡迎全國民眾來雲林觀賞煙火，更別忘了到雲林各地走走逛逛，尤其不能錯過雲林美食，建議可以規劃雲林二日遊、三日遊，甚至玩個五天四夜，品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索雲林景點秘境，感受雲林最美的人情味。

新聞處長陳其育指出，縣府舉辦雲林一百碗、雲林一百景票選結果剛出爐，將製作「光輝十月，慢遊雲林饗雙十」旅遊導覽地圖，內容提供百碗、百景位置點及旅遊、交通等資訊，放在全縣各遊客中心、高鐵站、火車站等交通節點，遊客可按圖索驥，輕鬆遊雲林。

10月底前消費滿100元可抽獎

張麗善表示，除雙十煙火，十月份每週都有精彩活動輪番登場，十月五、六日有西螺大橋藝陣文化節、西螺七崁武術嘉年華、三條崙海水域場風箏衝浪比賽，十一日至十三日雲林國際偶戲節，廿六至廿七日及十一月一日至三日台灣咖啡節，讓遊客能更深度體驗雲林景點及文化之美。

陳璧君說，配合光輝十月遊雲林，旅宿業與西螺、虎尾等商圈都推出優惠活動，且十月底前到雲林消費滿一百元，即可上網登錄參加抽獎，有機會獲得日本東京來回機票，活動請上文化觀光處官網查詢。

雲林山線遊程，將前往草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

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