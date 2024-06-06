雲林玉米受災 每公頃救助4.1萬

5月底豪雨造成土庫等地食用玉米倒伏，農業部公告現金救助。（記者黃淑莉攝）

2024/06/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五月底豪雨造成雲林境內多鄉鎮種植的食用玉米傳出倒伏等災害，經過縣府、農糧署、台南農業改良場及公所四方會勘，縣府發文農業部建議現金救助，農業部在前天公告包括虎尾、土庫、褒忠及元長為救助地區，每公頃救助四萬一千元。

包括土庫、元長、褒忠及虎尾

上月廿八日受鋒面影響雲林多處出現強降雨，傳出西螺葉菜泡水，土庫等地種植的食用玉米倒伏及水稻倒伏等災情，其中又以食用玉米災情最嚴重。

包括立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人服務處，縣府及公所接到農民、公所通報後，邀集相關單位勘災，確認玉米倒伏是大雨造成災害，且受災情況已達到農業天然災害救助門檻，縣府函文農業部建議公告現金救助。

農業處表示，五月底豪雨縣府接到公所通報災害玉米倒伏約有二八八公頃，損害程度約廿五％，損失金額達千萬元，主要受災地區為土庫、元長、褒忠及虎尾，農業部在前天公告四鄉鎮為災害救助地區，每公頃救助四萬一千元。

農業處指出，損害率達廿％以上的農民，即日起至六月十四日可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，前往土地所在地公所申請，端午節連假也照常受理。

另六月初連續降雨，雲林部分鄉鎮一期稻作出現倒伏災害，因氣象署預測接下來又有鋒面報到天氣不穩，許多農民擔心降雨倒伏情況擴大，或是稻作發芽，連日來出現搶割，農業處長魏勝德呼籲稻農不要搶割，以免價格低影響收益。

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