週六西螺「舞功派」 武術、街舞尬招

西螺西光幼兒園小朋友與振興社師傅吳水池邀請大家6日來西螺看街舞、武術尬招。（記者黃淑莉攝）

2024/04/02 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕第一屆舞功派「舞臨西螺七崁尬招」活動，將於本週六在西螺森活武術園區舉行，有武術表演、好武憶同窗會百人打拳、潮流街舞及kpop舞蹈、知名身障舞蹈家「原軸高飛」等表演，以及攀樹體驗、各項DIY、美食攤位，精彩可期。

活動是由台灣多元藝術空間青年發展聯合會、典亮慈善基金會、西螺七崁武術文教基金會合辦，典亮基金會執行長邱源寶表示，今年要跟藝青會合作偏鄉巡迴慈善會活動，透過多元的藝術文化與年輕人交流互動，雲林是第一站，當然不能缺少傳統武術，希望藉由不同的、新的、舊的、傳統的、現代的文化接觸，相互學習及欣賞，進而創造一個不分年齡、老少咸宜的家庭活動。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源指出，傳統武術面臨老師傅凋零、年輕人斷層等困境，為傳承、推廣武術，西螺七崁武術文教基金會除在校園推廣，在活動上也不斷創新，希望能吸引年輕人學武術，今年希望把傳統與現代、公益關懷人文結合，讓年輕人知道傳統武術是這麼精彩。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲說，縣府在西螺規劃一座武術園區，舞臨西螺七崁尬招活動要透過傳統武術文化與潮流街舞文化結合，帶來全新的氣象，歡迎大家一起來參加。

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