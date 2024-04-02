為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

週六西螺「舞功派」 武術、街舞尬招

西螺西光幼兒園小朋友與振興社師傅吳水池邀請大家6日來西螺看街舞、武術尬招。（記者黃淑莉攝）

西螺西光幼兒園小朋友與振興社師傅吳水池邀請大家6日來西螺看街舞、武術尬招。（記者黃淑莉攝）

2024/04/02 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕第一屆舞功派「舞臨西螺七崁尬招」活動，將於本週六在西螺森活武術園區舉行，有武術表演、好武憶同窗會百人打拳、潮流街舞及kpop舞蹈、知名身障舞蹈家「原軸高飛」等表演，以及攀樹體驗、各項DIY、美食攤位，精彩可期。

活動是由台灣多元藝術空間青年發展聯合會、典亮慈善基金會、西螺七崁武術文教基金會合辦，典亮基金會執行長邱源寶表示，今年要跟藝青會合作偏鄉巡迴慈善會活動，透過多元的藝術文化與年輕人交流互動，雲林是第一站，當然不能缺少傳統武術，希望藉由不同的、新的、舊的、傳統的、現代的文化接觸，相互學習及欣賞，進而創造一個不分年齡、老少咸宜的家庭活動。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源指出，傳統武術面臨老師傅凋零、年輕人斷層等困境，為傳承、推廣武術，西螺七崁武術文教基金會除在校園推廣，在活動上也不斷創新，希望能吸引年輕人學武術，今年希望把傳統與現代、公益關懷人文結合，讓年輕人知道傳統武術是這麼精彩。

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長、縣議員李明哲說，縣府在西螺規劃一座武術園區，舞臨西螺七崁尬招活動要透過傳統武術文化與潮流街舞文化結合，帶來全新的氣象，歡迎大家一起來參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播