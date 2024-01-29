國三古坑交流道側車道工程 重新招標

國3古坑交流道採分離式交流道，南、北匝道距離約3公里，誤下交流道須繞行再上，引起用路人抱怨，將沿著國3主線下設置平面側車道改善。 （記者黃淑莉攝）

2024/01/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國三古坑交流道平面側車道工程總經費約十四．八九億元，由中央全額補助。其中工程費就要十．四億元本月廿六日第一次開標，沒有廠商投標流標。公路局南區公路新建工程分局指出，廿七日重新公告，工期三年，完工後可改善交通亂象，也能帶動古坑發展。

國三古坑交流道採分離式交流道，分別在縣道一四九甲線古坑荷苞村，縣道一五八甲線古坑朝陽村，兩匝道距離逾三公里，誤下交流道須遶行一大段路才能重上高速公路，交通動線紊亂，二○一六年開放通車至今仍為用路人詬病。

為解決古坑交流道交通問題，地方從公所、縣府、鄉民代表、議員到立委，多年來積極爭取改善計畫，最終定沿著國三主線兩側增設平面側車道，工程及用地徵收費總計近十五億元，由中央全額補助。

雲林縣交通工務局表示，側車道採單向各一快車道、一機車道配置，北上線約二．七公里，南下線約三．一公里，工程由南區新建工程分局代理，另古坑側車道已納編為縣道一五八丙線，縣府正著手辦理用地價購中。

工程部分，南區新建工程分局指出，古坑側車道工程經費超過十億元採最有利標，上週五第一次開標，沒有廠商投標，廿七日已重新公告，若順利決標，簽約一個月內就要開工，由於西側要蓋一座跨越台七十八與國三系統交流道的橋梁較費時，總工期要三年。

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